Tiberias Krisgaharu Simu

Godson Copy Trade

Tiberias Krisgaharu Simu
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
89 (37.87%)
Perte trades:
146 (62.13%)
Meilleure transaction:
177.62 USD
Pire transaction:
-201.51 USD
Bénéfice brut:
7 601.28 USD (261 630 pips)
Perte brute:
-8 748.71 USD (288 722 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (424.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
506.28 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
72.22%
Charge de dépôt maximale:
19.78%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.53
Longs trades:
121 (51.49%)
Courts trades:
114 (48.51%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-4.88 USD
Bénéfice moyen:
85.41 USD
Perte moyenne:
-59.92 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-1 063.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 063.60 USD (18)
Croissance mensuelle:
7.54%
Prévision annuelle:
91.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 567.99 USD
Maximal:
2 173.08 USD (39.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.22% (2 173.08 USD)
Par fonds propres:
11.38% (234.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 216
GBPJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -988
GBPJPY -48
USDJPY -42
CHFJPY -19
EURJPY -24
AUDJPY 16
CADJPY -12
EURUSD -21
GBPUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
GBPJPY -3.3K
USDJPY -2.8K
CHFJPY -1.3K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.3K
CADJPY -612
EURUSD -1K
GBPUSD -469
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.62 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +424.83 USD
Perte consécutive maximale: -1 063.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 plus...
All transactions are copied from the analyst signals provided by the Traders Family.
Aucun avis
2025.09.21 15:55
No swaps are charged
2025.09.21 15:55
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 06:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.