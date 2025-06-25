SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TCFX Hyperion
Henry Budi Kusuma

TCFX Hyperion

Henry Budi Kusuma
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 602
Bénéfice trades:
1 211 (75.59%)
Perte trades:
391 (24.41%)
Meilleure transaction:
2 110.91 USD
Pire transaction:
-1 020.82 USD
Bénéfice brut:
37 133.65 USD (325 418 pips)
Perte brute:
-21 146.03 USD (210 849 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (539.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 517.93 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
48.78%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
137
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
10.47
Longs trades:
931 (58.11%)
Courts trades:
671 (41.89%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
9.98 USD
Bénéfice moyen:
30.66 USD
Perte moyenne:
-54.08 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-169.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 239.39 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
15.24%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
491.27 USD
Maximal:
1 526.62 USD (1.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.41% (1 534.23 USD)
Par fonds propres:
14.46% (16 216.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 651
GBPUSD 385
EURUSD 130
USDJPY 115
EURGBP 106
USDCAD 100
AUDCAD 28
NZDCAD 25
AUDNZD 23
USDCHF 14
WS30 10
GDAXI 10
EURJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 353
GBPUSD 8.4K
EURUSD 2.1K
USDJPY 1.8K
EURGBP 1.1K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 322
NZDCAD 203
AUDNZD 161
USDCHF 225
WS30 -10
GDAXI 31
EURJPY -28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 64K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 7.9K
USDJPY 2.5K
EURGBP 10K
USDCAD 9.6K
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.6K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 76
WS30 -200
GDAXI 2.9K
EURJPY -218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 110.91 USD
Pire transaction: -1 021 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +539.50 USD
Perte consécutive maximale: -169.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 132
Darwinex-Live
0.87 × 5246
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.04 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.48 × 31
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
Swissquote-Server
3.48 × 58
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
14 plus...
Aucun avis
2025.07.14 22:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 07:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
