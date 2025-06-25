SignauxSections
Rafio Rahman Khan

D33P Momentum

0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -45%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
513
Bénéfice trades:
216 (42.10%)
Perte trades:
297 (57.89%)
Meilleure transaction:
145.79 AUD
Pire transaction:
-297.50 AUD
Bénéfice brut:
3 546.42 AUD (14 571 pips)
Perte brute:
-5 583.90 AUD (7 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (205.23 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
312.29 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
12.61%
Charge de dépôt maximale:
104.36%
Dernier trade:
29 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
223 (43.47%)
Courts trades:
290 (56.53%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-3.97 AUD
Bénéfice moyen:
16.42 AUD
Perte moyenne:
-18.80 AUD
Pertes consécutives maximales:
16 (-294.71 AUD)
Perte consécutive maximale:
-522.04 AUD (10)
Croissance mensuelle:
-16.45%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 037.48 AUD
Maximal:
2 458.89 AUD (49.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.96% (2 458.89 AUD)
Par fonds propres:
11.73% (402.90 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 184
NVDA.US 83
GOOG.US 59
TSLA.US 53
US30 43
PLTR.US 21
QQQ.US 18
SPY.US 15
FXI.US 12
TLT.US 9
EEM.US 8
US500 7
EURUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -219
NVDA.US 29
GOOG.US -461
TSLA.US -208
US30 -111
PLTR.US -15
QQQ.US -9
SPY.US -2
FXI.US -21
TLT.US -44
EEM.US 0
US500 -264
EURUSD -226
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 5.6K
NVDA.US 1.1K
GOOG.US 377
TSLA.US -95
US30 10
PLTR.US -88
QQQ.US 122
SPY.US 125
FXI.US 90
TLT.US -56
EEM.US 47
US500 36
EURUSD -194
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.79 AUD
Pire transaction: -298 AUD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +205.23 AUD
Perte consécutive maximale: -294.71 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.12 × 25405
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
ICTrading-MT5-4
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.12 × 4727
Alpari-MT5
2.18 × 39
Unlock Alpha in the Chaos.
D33p Momentum AI is a cutting-edge, intraday momentum strategy engineered for today’s fast-paced traders. Designed to detect abnormal demand/supply imbalances in intraday price action, this strategy only acts when the noise clears and the real trend breaks out.

 Automated & Smart:
The algorithm scans the market, looking for price breaks outside a dynamic “Noise Area” — a volatility-adjusted range that filters out fake moves.

🛡 Risk Management Built In:

  • ⛔️ Dynamic stop-loss adapts to intraday volatility

  • 🟢 Breakeven logic locks in gains as trades move your way

  • 🎯 Multi-level profit targets to scale out intelligently

    Aucun avis
    2025.09.23 10:30
    No swaps are charged
    2025.09.23 10:30
    No swaps are charged
    2025.09.14 14:32
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.04 13:56
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.03 13:40
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.09.02 07:26
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.09.01 16:50
    Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
    2025.08.28 10:16
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.27 18:35
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.08.12 14:29
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.08.08 14:00
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
    2025.08.07 14:02
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.07.29 15:21
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
    2025.07.24 14:06
    Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
    2025.07.22 14:30
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.07.21 14:24
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
    2025.07.11 15:13
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2025.07.11 14:06
    Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
    2025.07.08 15:13
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.07.08 14:13
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
