|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|184
|NVDA.US
|83
|GOOG.US
|59
|TSLA.US
|53
|US30
|43
|PLTR.US
|21
|QQQ.US
|18
|SPY.US
|15
|FXI.US
|12
|TLT.US
|9
|EEM.US
|8
|US500
|7
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|-219
|NVDA.US
|29
|GOOG.US
|-461
|TSLA.US
|-208
|US30
|-111
|PLTR.US
|-15
|QQQ.US
|-9
|SPY.US
|-2
|FXI.US
|-21
|TLT.US
|-44
|EEM.US
|0
|US500
|-264
|EURUSD
|-226
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|5.6K
|NVDA.US
|1.1K
|GOOG.US
|377
|TSLA.US
|-95
|US30
|10
|PLTR.US
|-88
|QQQ.US
|122
|SPY.US
|125
|FXI.US
|90
|TLT.US
|-56
|EEM.US
|47
|US500
|36
|EURUSD
|-194
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.40 × 267
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 155
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.81 × 166
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.12 × 25405
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
ICMarketsSC-MT5
|1.19 × 960
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Eightcap-Live
|1.41 × 175
|
PepperstoneUK-Live
|1.42 × 86
|
Darwinex-Live
|1.43 × 56
|
Exness-MT5Real6
|1.60 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.12 × 4727
|
Alpari-MT5
|2.18 × 39
Unlock Alpha in the Chaos.
D33p Momentum AI is a cutting-edge, intraday momentum strategy engineered for today’s fast-paced traders. Designed to detect abnormal demand/supply imbalances in intraday price action, this strategy only acts when the noise clears and the real trend breaks out.
✅ Automated & Smart:
The algorithm scans the market, looking for price breaks outside a dynamic “Noise Area” — a volatility-adjusted range that filters out fake moves.
🛡 Risk Management Built In:
-
⛔️ Dynamic stop-loss adapts to intraday volatility
-
🟢 Breakeven logic locks in gains as trades move your way
-
🎯 Multi-level profit targets to scale out intelligently
