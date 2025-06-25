- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|-131
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔶 Stratum Trading Robot AI – Connectez-vous à l’or avec simplicité et rentabilité
Découvrez la puissance du Stratum Trading Robot AI !
En quelques clics, vous connectez votre compte et suivez vos résultats en temps réel depuis l’écran de votre téléphone. Aucune configuration compliquée, aucune connaissance technique requise, pas besoin de VPS — tout est automatisé, sécurisé et ultra-performant.
Ce système a été spécialement conçu pour trader l’XAUUSD (or), en utilisant une intelligence artificielle avancée capable d’identifier et d’exécuter les meilleures opportunités du marché avec précision et régularité.
💡 Pourquoi choisir Stratum ?
✔️ Résultats stables grâce à des algorithmes intelligents
✔️ Accessible à tous, sans connaissances techniques
✔️ Transparence totale : suivi en temps réel
✔️ Testé, validé et prêt à être utilisé
Faites une croix sur les stratégies manuelles ou dépassées. Stratum travaille pour vous — pendant que vous regardez vos gains grandir en toute sérénité.
🔐 Sécurité. Simplicité. Performance.
Stratum, la machine à profits intouchable.
