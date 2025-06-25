SignauxSections
Rene Thristan Ferreira Da Silva

StratumTrading

Rene Thristan Ferreira Da Silva
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
25 (50.00%)
Perte trades:
25 (50.00%)
Meilleure transaction:
24.96 USD
Pire transaction:
-41.28 USD
Bénéfice brut:
217.92 USD (6 870 pips)
Perte brute:
-348.50 USD (8 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (72.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.48 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
0.70%
Charge de dépôt maximale:
50.07%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
20 (40.00%)
Courts trades:
30 (60.00%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-2.61 USD
Bénéfice moyen:
8.72 USD
Perte moyenne:
-13.94 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-154.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-154.16 USD (10)
Croissance mensuelle:
-13.31%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.58 USD
Maximal:
212.30 USD (116.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.91% (212.30 USD)
Par fonds propres:
10.08% (10.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# -131
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.96 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +72.48 USD
Perte consécutive maximale: -154.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔶 Stratum Trading Robot AI – Connectez-vous à l’or avec simplicité et rentabilité

Découvrez la puissance du Stratum Trading Robot AI !

En quelques clics, vous connectez votre compte et suivez vos résultats en temps réel depuis l’écran de votre téléphone. Aucune configuration compliquée, aucune connaissance technique requise, pas besoin de VPS — tout est automatisé, sécurisé et ultra-performant.

Ce système a été spécialement conçu pour trader l’XAUUSD (or), en utilisant une intelligence artificielle avancée capable d’identifier et d’exécuter les meilleures opportunités du marché avec précision et régularité.

💡 Pourquoi choisir Stratum ?

✔️ Résultats stables grâce à des algorithmes intelligents
✔️ Accessible à tous, sans connaissances techniques
✔️ Transparence totale : suivi en temps réel
✔️ Testé, validé et prêt à être utilisé

Faites une croix sur les stratégies manuelles ou dépassées. Stratum travaille pour vous — pendant que vous regardez vos gains grandir en toute sérénité.

🔐 Sécurité. Simplicité. Performance.

Stratum, la machine à profits intouchable.


