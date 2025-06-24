SignauxSections
DiabloTrade JPY FX 100K

Alno Markets Ltd
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
893
Bénéfice trades:
679 (76.03%)
Perte trades:
214 (23.96%)
Meilleure transaction:
727.31 USD
Pire transaction:
-831.08 USD
Bénéfice brut:
33 723.49 USD (140 384 pips)
Perte brute:
-17 911.64 USD (55 013 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (5 459.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 459.02 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
97.22%
Charge de dépôt maximale:
92.05%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.68
Longs trades:
378 (42.33%)
Courts trades:
515 (57.67%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
17.71 USD
Bénéfice moyen:
49.67 USD
Perte moyenne:
-83.70 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-4 270.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 270.70 USD (15)
Croissance mensuelle:
8.56%
Prévision annuelle:
105.04%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
812.39 USD
Maximal:
4 295.01 USD (3.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.99% (4 316.26 USD)
Par fonds propres:
18.81% (19 267.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 482
EURJPY 385
XAUUSD 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 9K
EURJPY 6.2K
XAUUSD 595
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 55K
EURJPY 32K
XAUUSD -994
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +727.31 USD
Pire transaction: -831 USD
Gains consécutifs maximales: 66
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +5 459.02 USD
Perte consécutive maximale: -4 270.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 32
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.40 × 275
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Swissquote-Server
2.65 × 54
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.12 × 75
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 plus...
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 22:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.