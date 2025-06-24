SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tmma
Bing Chen

Tmma

Bing Chen
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 98%
TradeMaxGlobal-Live9
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 147
Bénéfice trades:
733 (63.90%)
Perte trades:
414 (36.09%)
Meilleure transaction:
1 408.80 USD
Pire transaction:
-1 646.28 USD
Bénéfice brut:
35 863.87 USD (548 669 pips)
Perte brute:
-26 022.88 USD (371 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (132.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 511.79 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
89.23%
Charge de dépôt maximale:
23.11%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
674 (58.76%)
Courts trades:
473 (41.24%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
8.58 USD
Bénéfice moyen:
48.93 USD
Perte moyenne:
-62.86 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-132.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 646.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
91.30%
Prévision annuelle:
1 107.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
510.06 USD
Maximal:
6 987.76 USD (37.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.41% (6 987.76 USD)
Par fonds propres:
7.14% (870.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 610
EURUSD 261
GBPUSD 189
XTIUSD 40
USDJPY 30
XAGUSD 13
USDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
EURUSD 116
GBPUSD 472
XTIUSD -1.2K
USDJPY 42
XAGUSD 134
USDCAD -35
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 172K
EURUSD 454
GBPUSD 3.6K
XTIUSD 47
USDJPY 1K
XAGUSD 1.7K
USDCAD -437
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 408.80 USD
Pire transaction: -1 646 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +132.98 USD
Perte consécutive maximale: -132.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 24
5.70 × 10
Aucun avis
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 15:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.