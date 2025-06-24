- Croissance
Trades:
1 147
Bénéfice trades:
733 (63.90%)
Perte trades:
414 (36.09%)
Meilleure transaction:
1 408.80 USD
Pire transaction:
-1 646.28 USD
Bénéfice brut:
35 863.87 USD (548 669 pips)
Perte brute:
-26 022.88 USD (371 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (132.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 511.79 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
89.23%
Charge de dépôt maximale:
23.11%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
101
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.41
Longs trades:
674 (58.76%)
Courts trades:
473 (41.24%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
8.58 USD
Bénéfice moyen:
48.93 USD
Perte moyenne:
-62.86 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-132.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 646.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
91.30%
Prévision annuelle:
1 107.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
510.06 USD
Maximal:
6 987.76 USD (37.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.41% (6 987.76 USD)
Par fonds propres:
7.14% (870.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|610
|EURUSD
|261
|GBPUSD
|189
|XTIUSD
|40
|USDJPY
|30
|XAGUSD
|13
|USDCAD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|116
|GBPUSD
|472
|XTIUSD
|-1.2K
|USDJPY
|42
|XAGUSD
|134
|USDCAD
|-35
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|172K
|EURUSD
|454
|GBPUSD
|3.6K
|XTIUSD
|47
|USDJPY
|1K
|XAGUSD
|1.7K
|USDCAD
|-437
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-Real 24
|5.70 × 10
Aucun avis
