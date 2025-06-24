SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DuoNaMix
Pieter Daud Tandjung

DuoNaMix

Pieter Daud Tandjung
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 235
Bénéfice trades:
873 (70.68%)
Perte trades:
362 (29.31%)
Meilleure transaction:
178.73 USD
Pire transaction:
-236.99 USD
Bénéfice brut:
25 974.35 USD (457 882 pips)
Perte brute:
-15 455.13 USD (241 838 pips)
Gains consécutifs maximales:
86 (2 554.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 554.35 USD (86)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
98.92%
Charge de dépôt maximale:
19.63%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
2.48
Longs trades:
720 (58.30%)
Courts trades:
515 (41.70%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
8.52 USD
Bénéfice moyen:
29.75 USD
Perte moyenne:
-42.69 USD
Pertes consécutives maximales:
86 (-3 319.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 319.49 USD (86)
Croissance mensuelle:
6.09%
Prévision annuelle:
73.91%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
216.34 USD
Maximal:
4 241.27 USD (11.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.83% (4 241.27 USD)
Par fonds propres:
48.58% (16 144.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 932
EURUSD 303
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 8.4K
EURUSD 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 178K
EURUSD 38K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.73 USD
Pire transaction: -237 USD
Gains consécutifs maximales: 86
Pertes consécutives maximales: 86
Bénéfice consécutif maximal: +2 554.35 USD
Perte consécutive maximale: -3 319.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 plus...
EA to trade EU and GU pairs. Hedging. Trailing. SL
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Copier

