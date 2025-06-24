SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD MASTER
Chris Janto

GOLD MASTER

Chris Janto
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 123 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
27 (71.05%)
Perte trades:
11 (28.95%)
Meilleure transaction:
0.41 USD
Pire transaction:
-0.54 USD
Bénéfice brut:
9.91 USD (9 915 pips)
Perte brute:
-5.62 USD (5 609 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
1.04%
Charge de dépôt maximale:
16.67%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
31 minutes
Facteur de récupération:
3.25
Longs trades:
38 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
0.11 USD
Bénéfice moyen:
0.37 USD
Perte moyenne:
-0.51 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.04 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
1.32 USD (8.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.66% (1.32 USD)
Par fonds propres:
3.73% (0.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.41 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2.19 USD
Perte consécutive maximale: -1.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Available at Exness Copy-Trade with performance rate % instead off monthly subs. 
Detail at Gold Master Channel

This signal for proven history and trade statistics exact same trades between XM and Exness

2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 07:35
Share of trading days is too low
2025.08.01 06:28
Share of trading days is too low
2025.07.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 06:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 08:19
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 07:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
