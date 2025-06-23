SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PAxi
Eliezer Forlin

PAxi

Eliezer Forlin
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
Axi-US16-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
615
Bénéfice trades:
463 (75.28%)
Perte trades:
152 (24.72%)
Meilleure transaction:
73.44 USD
Pire transaction:
-68.40 USD
Bénéfice brut:
1 464.25 USD (5 049 297 pips)
Perte brute:
-808.95 USD (2 495 599 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (51.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.42 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
80.73%
Charge de dépôt maximale:
17.94%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
4.75
Longs trades:
292 (47.48%)
Courts trades:
323 (52.52%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
3.16 USD
Perte moyenne:
-5.32 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-86.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-137.82 USD (4)
Croissance mensuelle:
28.94%
Prévision annuelle:
351.74%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
137.82 USD (11.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.64% (106.41 USD)
Par fonds propres:
10.52% (221.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 250
AUDUSD.pro 224
EURUSD.pro 108
USDJPY.pro 12
XAUUSD.pro 10
GBPUSD.pro 8
GBPJPY.pro 2
GBPCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 574
AUDUSD.pro 124
EURUSD.pro -66
USDJPY.pro 11
XAUUSD.pro 6
GBPUSD.pro 6
GBPJPY.pro 0
GBPCAD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.5M
AUDUSD.pro 3.3K
EURUSD.pro 511
USDJPY.pro 1.8K
XAUUSD.pro 521
GBPUSD.pro 334
GBPJPY.pro 18
GBPCAD.pro 5
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.44 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +51.61 USD
Perte consécutive maximale: -86.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US16-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.07 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 22:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 23:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 07:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
