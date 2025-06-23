SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Vuong pham 2
Dac Tuyen Vuong

Vuong pham 2

Dac Tuyen Vuong
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 94%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 053
Bénéfice trades:
762 (72.36%)
Perte trades:
291 (27.64%)
Meilleure transaction:
764.10 USD
Pire transaction:
-319.20 USD
Bénéfice brut:
31 324.89 USD (236 134 pips)
Perte brute:
-15 678.84 USD (195 217 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (285.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
983.78 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
57.74%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.43
Longs trades:
597 (56.70%)
Courts trades:
456 (43.30%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
14.86 USD
Bénéfice moyen:
41.11 USD
Perte moyenne:
-53.88 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-270.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 063.06 USD (10)
Croissance mensuelle:
27.50%
Prévision annuelle:
333.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 633.32 USD
Maximal:
2 104.95 USD (10.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.28% (2 104.95 USD)
Par fonds propres:
35.02% (9 756.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 290
AUDCAD 227
EURUSD 202
XAUUSD 169
USDCAD 165
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 4.8K
AUDCAD 3K
EURUSD 3K
XAUUSD 2.8K
USDCAD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -5.1K
AUDCAD 31K
EURUSD -36
XAUUSD 5.7K
USDCAD 9.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +764.10 USD
Pire transaction: -319 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +285.88 USD
Perte consécutive maximale: -270.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KohleCapitalMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bot Auto trade FX.
Aucun avis
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Vuong pham 2
30 USD par mois
94%
0
0
USD
24K
USD
27
99%
1 053
72%
100%
1.99
14.86
USD
35%
1:100
