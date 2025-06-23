SignauxSections
Feri Nurviana

PeyFX190

Feri Nurviana
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
474
Bénéfice trades:
263 (55.48%)
Perte trades:
211 (44.51%)
Meilleure transaction:
250.26 USD
Pire transaction:
-924.48 USD
Bénéfice brut:
2 575.92 USD (14 561 960 pips)
Perte brute:
-2 378.75 USD (969 210 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (54.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
416.09 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
16.71%
Charge de dépôt maximale:
27.98%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
177 (37.34%)
Courts trades:
297 (62.66%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
9.79 USD
Perte moyenne:
-11.27 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-924.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
-3.35%
Prévision annuelle:
-40.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
238.99 USD
Maximal:
1 164.55 USD (42.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.03% (1 164.55 USD)
Par fonds propres:
35.56% (949.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 443
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURUSD 2
US30 1
DXY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 8
ETHUSD 3
EURUSD 4
US30 0
DXY 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -51K
BTCUSD 228K
ETHUSD 3K
EURUSD 29
US30 -240
DXY 48
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +250.26 USD
Pire transaction: -924 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +54.47 USD
Perte consécutive maximale: -17.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real6
0.85 × 105
Exness-MT5Real7
1.13 × 191
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 125
Exness-MT5Real15
3.30 × 160
RoboForex-Pro
3.86 × 116
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
Aucun avis
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 21:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PeyFX190
30 USD par mois
16%
0
0
USD
662
USD
12
0%
474
55%
17%
1.08
0.42
USD
45%
1:100
Copier

