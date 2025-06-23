SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mandiri trade
Donal Eka Putra

Mandiri trade

Donal Eka Putra
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 86%
MaxrichGroup-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
55
Bénéfice trades:
55 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
21.35 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
272.90 USD (30 314 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
55 (272.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
272.90 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
89.08%
Charge de dépôt maximale:
3.42%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
48 (87.27%)
Courts trades:
7 (12.73%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.96 USD
Bénéfice moyen:
4.96 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
11.13%
Prévision annuelle:
135.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
64.44% (369.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 40
GBPUSD_MRG 3
USDJPY_MRG 3
EURJPY_MRG 3
EURUSD_MRG 2
GBPJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 238
GBPUSD_MRG 5
USDJPY_MRG 11
EURJPY_MRG 8
EURUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 7
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 25K
GBPUSD_MRG 483
USDJPY_MRG 1.6K
EURJPY_MRG 1.3K
EURUSD_MRG 131
GBPJPY_MRG 1K
CADJPY_MRG 578
CHFJPY_MRG 108
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.35 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +272.90 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 03:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.23 06:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 06:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 23:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 06:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire