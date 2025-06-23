SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HKer3 Ai On Macd off copy lv1 on prof
Sik Keung Lee

HKer3 Ai On Macd off copy lv1 on prof

Sik Keung Lee
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 464%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
241
Bénéfice trades:
195 (80.91%)
Perte trades:
46 (19.09%)
Meilleure transaction:
167.66 USD
Pire transaction:
-104.19 USD
Bénéfice brut:
3 710.59 USD (49 099 pips)
Perte brute:
-1 055.22 USD (22 514 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (402.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
427.57 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
95.52%
Charge de dépôt maximale:
52.11%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
19.49
Longs trades:
197 (81.74%)
Courts trades:
44 (18.26%)
Facteur de profit:
3.52
Rendement attendu:
11.02 USD
Bénéfice moyen:
19.03 USD
Perte moyenne:
-22.94 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-136.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-136.25 USD (2)
Croissance mensuelle:
36.87%
Prévision annuelle:
447.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
136.25 USD (7.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.92% (58.28 USD)
Par fonds propres:
60.70% (1 283.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY+ 42
EURCAD+ 32
CADJPY+ 27
EURJPY+ 19
NZDJPY+ 16
GBPJPY+ 15
EURNZD+ 15
GBPNZD+ 14
GBPAUD+ 12
AUDJPY+ 12
USDCAD+ 5
NZDUSD+ 5
AUDNZD+ 5
EURAUD+ 5
GBPCAD+ 4
USDJPY+ 3
NZDCAD+ 3
AUDCAD+ 2
GBPCHF+ 2
AUDUSD+ 1
EURUSD+ 1
CADCHF+ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY+ 491
EURCAD+ 385
CADJPY+ 283
EURJPY+ 117
NZDJPY+ 140
GBPJPY+ 79
EURNZD+ 313
GBPNZD+ 330
GBPAUD+ 92
AUDJPY+ 152
USDCAD+ 7
NZDUSD+ 17
AUDNZD+ 57
EURAUD+ 36
GBPCAD+ 16
USDJPY+ 30
NZDCAD+ 21
AUDCAD+ 18
GBPCHF+ 34
AUDUSD+ 15
EURUSD+ 16
CADCHF+ 6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY+ 6.9K
EURCAD+ 4.8K
CADJPY+ 3K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.6K
GBPJPY+ 325
EURNZD+ 1.8K
GBPNZD+ 1.5K
GBPAUD+ -172
AUDJPY+ 2.3K
USDCAD+ -524
NZDUSD+ 88
AUDNZD+ 1.4K
EURAUD+ -37
GBPCAD+ 457
USDJPY+ 253
NZDCAD+ 419
AUDCAD+ 494
GBPCHF+ 160
AUDUSD+ 134
EURUSD+ 331
CADCHF+ 63
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.66 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +402.87 USD
Perte consécutive maximale: -136.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 21:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire