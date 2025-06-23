SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / INDIEBAG
CHECKMARK GmbH

INDIEBAG

CHECKMARK GmbH
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -36%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 722
Bénéfice trades:
1 038 (60.27%)
Perte trades:
684 (39.72%)
Meilleure transaction:
413.61 EUR
Pire transaction:
-552.12 EUR
Bénéfice brut:
38 974.71 EUR (1 828 708 pips)
Perte brute:
-48 845.27 EUR (2 055 337 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (1 962.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 962.61 EUR (34)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
28.86%
Charge de dépôt maximale:
33.41%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
944 (54.82%)
Courts trades:
778 (45.18%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-5.73 EUR
Bénéfice moyen:
37.55 EUR
Perte moyenne:
-71.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
28 (-2 850.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 850.30 EUR (28)
Croissance mensuelle:
-17.64%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 184.85 EUR
Maximal:
12 216.20 EUR (45.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.98% (12 216.20 EUR)
Par fonds propres:
4.83% (1 023.68 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 632
US30 573
DE40 455
US500 41
XTIUSD 21
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC -7.7K
US30 -3.9K
DE40 -189
US500 177
XTIUSD 341
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC -116K
US30 -110K
DE40 -6.3K
US500 5.6K
XTIUSD 43
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +413.61 EUR
Pire transaction: -552 EUR
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +1 962.61 EUR
Perte consécutive maximale: -2 850.30 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
6.38 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
9.44 × 255
FusionMarkets-Live
12.00 × 31
ICMarketsSC-MT5-2
13.52 × 781
INDIEBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Indices (US30 / NAS100 / SP500 / DE40) on all timeframes, long and short including hedging.


Aucun avis
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 08:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 17:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 15:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 12:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
