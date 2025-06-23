- Croissance
Trades:
1 722
Bénéfice trades:
1 038 (60.27%)
Perte trades:
684 (39.72%)
Meilleure transaction:
413.61 EUR
Pire transaction:
-552.12 EUR
Bénéfice brut:
38 974.71 EUR (1 828 708 pips)
Perte brute:
-48 845.27 EUR (2 055 337 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (1 962.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 962.61 EUR (34)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
28.86%
Charge de dépôt maximale:
33.41%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
-0.81
Longs trades:
944 (54.82%)
Courts trades:
778 (45.18%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-5.73 EUR
Bénéfice moyen:
37.55 EUR
Perte moyenne:
-71.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
28 (-2 850.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 850.30 EUR (28)
Croissance mensuelle:
-17.64%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 184.85 EUR
Maximal:
12 216.20 EUR (45.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.98% (12 216.20 EUR)
Par fonds propres:
4.83% (1 023.68 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USTEC
|632
|US30
|573
|DE40
|455
|US500
|41
|XTIUSD
|21
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USTEC
|-7.7K
|US30
|-3.9K
|DE40
|-189
|US500
|177
|XTIUSD
|341
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USTEC
|-116K
|US30
|-110K
|DE40
|-6.3K
|US500
|5.6K
|XTIUSD
|43
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +413.61 EUR
Pire transaction: -552 EUR
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +1 962.61 EUR
Perte consécutive maximale: -2 850.30 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.38 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.44 × 255
|
FusionMarkets-Live
|12.00 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.52 × 781
INDIEBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Indices (US30 / NAS100 / SP500 / DE40) on all timeframes, long and short including hedging.
Aucun avis
