CHECKMARK GmbH

GOLDBAG

CHECKMARK GmbH
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 32%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 343
Bénéfice trades:
3 549 (81.71%)
Perte trades:
794 (18.28%)
Meilleure transaction:
659.18 EUR
Pire transaction:
-1 403.22 EUR
Bénéfice brut:
80 969.04 EUR (972 988 pips)
Perte brute:
-68 015.78 EUR (735 037 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (1 819.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 453.07 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.47%
Charge de dépôt maximale:
27.17%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
382
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
3 095 (71.26%)
Courts trades:
1 248 (28.74%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
2.98 EUR
Bénéfice moyen:
22.81 EUR
Perte moyenne:
-85.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-101.88 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 760.95 EUR (17)
Croissance mensuelle:
47.44%
Prévision annuelle:
575.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 984.86 EUR
Maximal:
13 571.17 EUR (39.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.11% (12 982.03 EUR)
Par fonds propres:
42.80% (9 548.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4246
XTIUSD 85
XAUEUR 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
XTIUSD 2.4K
XAUEUR 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 233K
XTIUSD 1.8K
XAUEUR 3.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +659.18 EUR
Pire transaction: -1 403 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +1 819.80 EUR
Perte consécutive maximale: -101.88 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real11
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.75 × 5940
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
3.08 × 364
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICMarketsSC-MT5
3.17 × 157
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
GOLDBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Gold and Crude Oil on all timeframes, long and short, including hedging.


Aucun avis
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 04:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 22:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 21:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 17:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 18:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.