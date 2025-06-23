- Croissance
Trades:
4 343
Bénéfice trades:
3 549 (81.71%)
Perte trades:
794 (18.28%)
Meilleure transaction:
659.18 EUR
Pire transaction:
-1 403.22 EUR
Bénéfice brut:
80 969.04 EUR (972 988 pips)
Perte brute:
-68 015.78 EUR (735 037 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (1 819.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 453.07 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
97.47%
Charge de dépôt maximale:
27.17%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
382
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
3 095 (71.26%)
Courts trades:
1 248 (28.74%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
2.98 EUR
Bénéfice moyen:
22.81 EUR
Perte moyenne:
-85.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
22 (-101.88 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 760.95 EUR (17)
Croissance mensuelle:
47.44%
Prévision annuelle:
575.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 984.86 EUR
Maximal:
13 571.17 EUR (39.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.11% (12 982.03 EUR)
Par fonds propres:
42.80% (9 548.47 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4246
|XTIUSD
|85
|XAUEUR
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12K
|XTIUSD
|2.4K
|XAUEUR
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|233K
|XTIUSD
|1.8K
|XAUEUR
|3.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Meilleure transaction: +659.18 EUR
Pire transaction: -1 403 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +1 819.80 EUR
Perte consécutive maximale: -101.88 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.75 × 5940
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|3.08 × 364
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICMarketsSC-MT5
|3.17 × 157
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
GOLDBAG is a comprehensive portfolio of different strategies that exclusively trades Gold and Crude Oil on all timeframes, long and short, including hedging.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
32%
0
0
USD
USD
34K
EUR
EUR
14
99%
4 343
81%
97%
1.19
2.98
EUR
EUR
43%
1:500