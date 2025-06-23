- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 581
Bénéfice trades:
4 496 (68.31%)
Perte trades:
2 085 (31.68%)
Meilleure transaction:
671.98 EUR
Pire transaction:
-318.15 EUR
Bénéfice brut:
20 168.19 EUR (78 069 975 pips)
Perte brute:
-15 681.43 EUR (88 578 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (483.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
742.55 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
87.69%
Charge de dépôt maximale:
8.46%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
314
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.47
Longs trades:
3 268 (49.66%)
Courts trades:
3 313 (50.34%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.68 EUR
Bénéfice moyen:
4.49 EUR
Perte moyenne:
-7.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-200.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-820.38 EUR (4)
Croissance mensuelle:
9.25%
Prévision annuelle:
112.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.59 EUR
Maximal:
820.38 EUR (8.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.51% (644.44 EUR)
Par fonds propres:
25.47% (2 859.58 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6558
|XAUUSD
|20
|AUDNZD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|5.1K
|XAUUSD
|12
|AUDNZD
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-10M
|XAUUSD
|1.2K
|AUDNZD
|-193
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +671.98 EUR
Pire transaction: -318 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +483.12 EUR
Perte consécutive maximale: -200.41 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
47%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
17
100%
6 581
68%
88%
1.28
0.68
EUR
EUR
25%
1:500