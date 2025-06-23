SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 004
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 004

Ladislav Bastrnak
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 581
Bénéfice trades:
4 496 (68.31%)
Perte trades:
2 085 (31.68%)
Meilleure transaction:
671.98 EUR
Pire transaction:
-318.15 EUR
Bénéfice brut:
20 168.19 EUR (78 069 975 pips)
Perte brute:
-15 681.43 EUR (88 578 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (483.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
742.55 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
87.69%
Charge de dépôt maximale:
8.46%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
314
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.47
Longs trades:
3 268 (49.66%)
Courts trades:
3 313 (50.34%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.68 EUR
Bénéfice moyen:
4.49 EUR
Perte moyenne:
-7.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-200.41 EUR)
Perte consécutive maximale:
-820.38 EUR (4)
Croissance mensuelle:
9.25%
Prévision annuelle:
112.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.59 EUR
Maximal:
820.38 EUR (8.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.51% (644.44 EUR)
Par fonds propres:
25.47% (2 859.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 6558
XAUUSD 20
AUDNZD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 5.1K
XAUUSD 12
AUDNZD -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -10M
XAUUSD 1.2K
AUDNZD -193
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +671.98 EUR
Pire transaction: -318 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +483.12 EUR
Perte consécutive maximale: -200.41 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
EagleFX-Live
1.50 × 2
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
Aucun avis
2025.08.10 05:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 09:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
