Trades:
6 894
Bénéfice trades:
4 727 (68.56%)
Perte trades:
2 167 (31.43%)
Meilleure transaction:
638.30 USD
Pire transaction:
-280.00 USD
Bénéfice brut:
34 096.68 USD (85 925 445 pips)
Perte brute:
-24 620.31 USD (94 188 977 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (726.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
726.57 USD (61)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
92.60%
Charge de dépôt maximale:
2.60%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
288
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
6.88
Longs trades:
3 485 (50.55%)
Courts trades:
3 409 (49.45%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.37 USD
Bénéfice moyen:
7.21 USD
Perte moyenne:
-11.36 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-461.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-903.50 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.08%
Prévision annuelle:
73.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 377.11 USD (6.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.69% (803.82 USD)
Par fonds propres:
12.36% (2 113.57 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6894
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|9.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-8.2M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Meilleure transaction: +638.30 USD
Pire transaction: -280 USD
Gains consécutifs maximales: 61
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +726.57 USD
Perte consécutive maximale: -461.24 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
999 USD par mois
40%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
18
100%
6 894
68%
93%
1.38
1.37
USD
USD
12%
1:500