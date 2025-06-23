SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DIDISIGNAUX gold
Cyril Gross

DIDISIGNAUX gold

Cyril Gross
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -54%
PUPrime-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
32 (91.42%)
Perte trades:
3 (8.57%)
Meilleure transaction:
7.69 EUR
Pire transaction:
-55.87 EUR
Bénéfice brut:
66.27 EUR (5 423 pips)
Perte brute:
-56.01 EUR (3 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (25.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
25.11 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
2.14%
Charge de dépôt maximale:
69.29%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
20 (57.14%)
Courts trades:
15 (42.86%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.29 EUR
Bénéfice moyen:
2.07 EUR
Perte moyenne:
-18.67 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-55.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-55.87 EUR (1)
Croissance mensuelle:
31.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.85 EUR
Maximal:
55.87 EUR (29.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.59% (55.87 EUR)
Par fonds propres:
76.11% (54.11 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 32
EURUSD.s 2
USDJPY.s 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1
EURUSD.s 8
USDJPY.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 2K
EURUSD.s 159
USDJPY.s 100
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.69 EUR
Pire transaction: -56 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +25.11 EUR
Perte consécutive maximale: -55.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

⚠️ Risk Warning and Liability Disclaimer

I am not a licensed financial advisor or a regulated portfolio manager. The trades shared on this copy trading account are based solely on my personal strategy, experience, and market analysis.

Anyone choosing to copy my trades does so voluntarily and at their own risk. I cannot be held liable for:

  • any potential financial losses,

  • past performance that does not guarantee future results,

  • improper risk management by the copier.

I strongly recommend that every copier:

  • assess their own risk tolerance,

  • maintain a diversified portfolio,

  • and never invest money they cannot afford to lose.

By using this copy trading service, you fully acknowledge and accept this disclaimer.


Aucun avis
2025.10.06 22:14
No swaps are charged
2025.10.06 22:14
No swaps are charged
2025.10.06 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 22:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DIDISIGNAUX gold
30 USD par mois
-54%
0
0
USD
95
EUR
16
100%
35
91%
2%
1.18
0.29
EUR
79%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.