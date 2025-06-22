SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Uzzal
Mohammad Uzzal

Uzzal

Mohammad Uzzal
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 269%
FBS-Real-4
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
509
Bénéfice trades:
436 (85.65%)
Perte trades:
73 (14.34%)
Meilleure transaction:
35.10 USD
Pire transaction:
-23.80 USD
Bénéfice brut:
2 693.01 USD (12 465 493 pips)
Perte brute:
-298.43 USD (429 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (474.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
474.22 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.20%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
53.77
Longs trades:
484 (95.09%)
Courts trades:
25 (4.91%)
Facteur de profit:
9.02
Rendement attendu:
4.70 USD
Bénéfice moyen:
6.18 USD
Perte moyenne:
-4.09 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-33.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.48 USD (5)
Croissance mensuelle:
11.89%
Prévision annuelle:
144.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
44.53 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.84% (30.06 USD)
Par fonds propres:
38.76% (1 162.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 160
ETHUSD 144
XAUUSD 97
XNGUSD 57
LTCUSD 21
XRPUSD 14
XTIUSD 9
BCHUSD 4
TONUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 825
XAUUSD 80
XNGUSD 268
LTCUSD 58
XRPUSD 25
XTIUSD 18
BCHUSD 4
TONUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 11M
ETHUSD 764K
XAUUSD 11K
XNGUSD 2.7K
LTCUSD 58K
XRPUSD 51K
XTIUSD 179
BCHUSD 37K
TONUSD -688
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.10 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +474.22 USD
Perte consécutive maximale: -33.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-8
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
70 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
i am trading with crypto/gold. my trading strategy DCA, only buy trade no loss spot trading strategy.
Aucun avis
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 20:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 19:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire