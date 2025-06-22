SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MaxFinance2025
Maksim Bodrov

MaxFinance2025

Maksim Bodrov
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -36%
AMarkets-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
319
Bénéfice trades:
285 (89.34%)
Perte trades:
34 (10.66%)
Meilleure transaction:
26.71 USD
Pire transaction:
-437.51 USD
Bénéfice brut:
911.53 USD (178 619 pips)
Perte brute:
-1 091.45 USD (233 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (202.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.06 USD (58)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
98.84%
Charge de dépôt maximale:
460.28%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
154 (48.28%)
Courts trades:
165 (51.72%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.56 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-32.10 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-873.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-873.31 USD (8)
Croissance mensuelle:
-63.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
237.19 USD
Maximal:
917.75 USD (55.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.40% (918.31 USD)
Par fonds propres:
91.75% (407.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 150
XAUUSD 131
ETHUSD 38
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 28
XAUUSD -159
ETHUSD -49
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2K
XAUUSD -11K
ETHUSD -46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.71 USD
Pire transaction: -438 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +202.06 USD
Perte consécutive maximale: -873.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.85 × 3140
ForexClub-MT5 Real Server
3.07 × 123
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:100
2025.09.22 18:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 08:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 02:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 08:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.30 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 20:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 17:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 23:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 19:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
