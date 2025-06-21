SignauxSections
CHECKMARK GmbH

SMARTBAG

CHECKMARK GmbH
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 905
Bénéfice trades:
2 488 (85.64%)
Perte trades:
417 (14.35%)
Meilleure transaction:
877.64 EUR
Pire transaction:
-773.82 EUR
Bénéfice brut:
47 133.68 EUR (475 108 pips)
Perte brute:
-42 977.47 EUR (469 588 pips)
Gains consécutifs maximales:
77 (916.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 057.57 EUR (56)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
87.42%
Charge de dépôt maximale:
11.21%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
196
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
1 595 (54.91%)
Courts trades:
1 310 (45.09%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
1.43 EUR
Bénéfice moyen:
18.94 EUR
Perte moyenne:
-103.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-17.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 132.74 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-8.54%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 206.03 EUR
Maximal:
4 134.34 EUR (12.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.65% (4 150.17 EUR)
Par fonds propres:
20.60% (5 672.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1744
EURUSD 368
USDJPY 175
USTEC 98
US30 73
XAUUSD 70
USDCAD 44
NZDCAD 44
AUDCAD 43
AUDJPY 37
GBPJPY 31
EURJPY 29
AUDUSD 27
USDCHF 27
US500 24
CADJPY 20
AUDCHF 13
GBPAUD 8
NZDUSD 7
EURGBP 5
EURCHF 5
AUDNZD 4
USDSGD 4
EURCAD 2
BTCUSD 2
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 3.1K
EURUSD 5.4K
USDJPY -256
USTEC -1.5K
US30 800
XAUUSD -2.2K
USDCAD 277
NZDCAD 333
AUDCAD -294
AUDJPY -912
GBPJPY -1.4K
EURJPY 1.5K
AUDUSD -50
USDCHF -64
US500 46
CADJPY -162
AUDCHF -107
GBPAUD -118
NZDUSD 386
EURGBP -88
EURCHF 57
AUDNZD -12
USDSGD -128
EURCAD 20
BTCUSD 6
EURNZD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 89K
EURUSD 16K
USDJPY 367
USTEC -132K
US30 42K
XAUUSD -12K
USDCAD 1.7K
NZDCAD 1.7K
AUDCAD -443
AUDJPY -1.5K
GBPJPY -4.4K
EURJPY 3.4K
AUDUSD 241
USDCHF 210
US500 3.6K
CADJPY 26
AUDCHF -298
GBPAUD -356
NZDUSD 516
EURGBP -21
EURCHF 117
AUDNZD 38
USDSGD -586
EURCAD 131
BTCUSD -2.9K
EURNZD 89
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +877.64 EUR
Pire transaction: -774 EUR
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +916.91 EUR
Perte consécutive maximale: -17.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
OxSecurities-Live
0.60 × 5
itexsys-Platform
0.65 × 20
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.65 × 16315
ICMarketsSC-MT5
1.81 × 392
VantageInternational-Live 4
1.94 × 155
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsIntl-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
85 plus...
SMARTBAG is a comprehensive portfolio of different strategies, that trades selected Forex pairs. Long and short, including hedging.
Aucun avis
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 06:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:41 2025.06.23 09:41:42  

US Indices trading stopped and moved to a separate account from now on.

2025.06.21 15:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
