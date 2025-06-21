- Croissance
Trades:
4 407
Bénéfice trades:
3 315 (75.22%)
Perte trades:
1 092 (24.78%)
Meilleure transaction:
73.60 USD
Pire transaction:
-230.35 USD
Bénéfice brut:
19 831.42 USD (717 000 pips)
Perte brute:
-18 571.44 USD (719 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (106.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
23.00%
Charge de dépôt maximale:
271.25%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
2 030 (46.06%)
Courts trades:
2 377 (53.94%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
5.98 USD
Perte moyenne:
-17.01 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-249.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-536.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
-93.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.47 USD
Maximal:
842.16 USD (32.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.25% (842.16 USD)
Par fonds propres:
90.19% (336.12 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|4330
|XTIUSD.s
|38
|USDJPY.s
|32
|XAGUSD.s
|5
|GBPUSD.s
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.s
|1.6K
|XTIUSD.s
|-322
|USDJPY.s
|19
|XAGUSD.s
|-64
|GBPUSD.s
|-4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.s
|9K
|XTIUSD.s
|-10K
|USDJPY.s
|457
|XAGUSD.s
|-1.2K
|GBPUSD.s
|-182
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +73.60 USD
Pire transaction: -230 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +106.84 USD
Perte consécutive maximale: -249.44 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
黄金日内交易，轻仓小止损策略，每日稳健盈利10-20美金
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-57%
0
0
USD
USD
24
USD
USD
32
0%
4 407
75%
23%
1.06
0.29
USD
USD
96%
1:400