Zheng Zhi Che

Way001

Zheng Zhi Che
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -57%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 407
Bénéfice trades:
3 315 (75.22%)
Perte trades:
1 092 (24.78%)
Meilleure transaction:
73.60 USD
Pire transaction:
-230.35 USD
Bénéfice brut:
19 831.42 USD (717 000 pips)
Perte brute:
-18 571.44 USD (719 327 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (106.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
23.00%
Charge de dépôt maximale:
271.25%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
39 minutes
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
2 030 (46.06%)
Courts trades:
2 377 (53.94%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.29 USD
Bénéfice moyen:
5.98 USD
Perte moyenne:
-17.01 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-249.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-536.52 USD (5)
Croissance mensuelle:
-93.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.47 USD
Maximal:
842.16 USD (32.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.25% (842.16 USD)
Par fonds propres:
90.19% (336.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.s 4330
XTIUSD.s 38
USDJPY.s 32
XAGUSD.s 5
GBPUSD.s 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.s 1.6K
XTIUSD.s -322
USDJPY.s 19
XAGUSD.s -64
GBPUSD.s -4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.s 9K
XTIUSD.s -10K
USDJPY.s 457
XAGUSD.s -1.2K
GBPUSD.s -182
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.60 USD
Pire transaction: -230 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +106.84 USD
Perte consécutive maximale: -249.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金日内交易，轻仓小止损策略，每日稳健盈利10-20美金
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 10:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
