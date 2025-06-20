SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden formula
Macy Chan

Golden formula

Macy Chan
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -61%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 110
Bénéfice trades:
1 810 (85.78%)
Perte trades:
300 (14.22%)
Meilleure transaction:
18 300.13 HKD
Pire transaction:
-27 574.88 HKD
Bénéfice brut:
582 775.18 HKD (619 224 pips)
Perte brute:
-598 749.03 HKD (551 897 pips)
Gains consécutifs maximales:
100 (7 193.43 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
54 927.94 HKD (38)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
79.71%
Charge de dépôt maximale:
30.19%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
146
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
1 110 (52.61%)
Courts trades:
1 000 (47.39%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-7.57 HKD
Bénéfice moyen:
321.98 HKD
Perte moyenne:
-1 995.83 HKD
Pertes consécutives maximales:
8 (-45 189.06 HKD)
Perte consécutive maximale:
-61 635.61 HKD (6)
Croissance mensuelle:
-65.00%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 980.15 HKD
Maximal:
148 485.76 HKD (61.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.49% (148 485.76 HKD)
Par fonds propres:
68.41% (102 520.87 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1989
HK50 52
USDX 46
HK50ft 17
EURUSD 4
XRPUSD 1
BTCUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3.9K
HK50 1.2K
USDX 128
HK50ft 346
EURUSD 142
XRPUSD 5
BTCUSD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -66K
HK50 2K
USDX 2.4K
HK50ft 128K
EURUSD 842
XRPUSD 126
BTCUSD 4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18 300.13 HKD
Pire transaction: -27 575 HKD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7 193.43 HKD
Perte consécutive maximale: -45 189.06 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
review july buds
Aucun avis
2025.10.03 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 06:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 05:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.