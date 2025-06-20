- Croissance
Trades:
2 110
Bénéfice trades:
1 810 (85.78%)
Perte trades:
300 (14.22%)
Meilleure transaction:
18 300.13 HKD
Pire transaction:
-27 574.88 HKD
Bénéfice brut:
582 775.18 HKD (619 224 pips)
Perte brute:
-598 749.03 HKD (551 897 pips)
Gains consécutifs maximales:
100 (7 193.43 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
54 927.94 HKD (38)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
79.71%
Charge de dépôt maximale:
30.19%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
146
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
1 110 (52.61%)
Courts trades:
1 000 (47.39%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-7.57 HKD
Bénéfice moyen:
321.98 HKD
Perte moyenne:
-1 995.83 HKD
Pertes consécutives maximales:
8 (-45 189.06 HKD)
Perte consécutive maximale:
-61 635.61 HKD (6)
Croissance mensuelle:
-65.00%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 980.15 HKD
Maximal:
148 485.76 HKD (61.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.49% (148 485.76 HKD)
Par fonds propres:
68.41% (102 520.87 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1989
|HK50
|52
|USDX
|46
|HK50ft
|17
|EURUSD
|4
|XRPUSD
|1
|BTCUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-3.9K
|HK50
|1.2K
|USDX
|128
|HK50ft
|346
|EURUSD
|142
|XRPUSD
|5
|BTCUSD
|2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-66K
|HK50
|2K
|USDX
|2.4K
|HK50ft
|128K
|EURUSD
|842
|XRPUSD
|126
|BTCUSD
|4.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18 300.13 HKD
Pire transaction: -27 575 HKD
Gains consécutifs maximales: 38
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7 193.43 HKD
Perte consécutive maximale: -45 189.06 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-61%
0
0
USD
USD
29K
HKD
HKD
18
0%
2 110
85%
80%
0.97
-7.57
HKD
HKD
91%
1:500