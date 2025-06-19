SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart Trader GBP
KA TRADING STRATEGIES LTD

Smart Trader GBP

KA TRADING STRATEGIES LTD
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -32%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
527
Bénéfice trades:
327 (62.04%)
Perte trades:
200 (37.95%)
Meilleure transaction:
176.92 GBP
Pire transaction:
-177.25 GBP
Bénéfice brut:
2 089.27 GBP (237 999 pips)
Perte brute:
-2 312.24 GBP (303 954 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (103.06 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
208.00 GBP (20)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
84.73%
Charge de dépôt maximale:
102.66%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
230 (43.64%)
Courts trades:
297 (56.36%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.42 GBP
Bénéfice moyen:
6.39 GBP
Perte moyenne:
-11.56 GBP
Pertes consécutives maximales:
20 (-293.66 GBP)
Perte consécutive maximale:
-293.66 GBP (20)
Croissance mensuelle:
-63.63%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
347.04 GBP
Maximal:
787.79 GBP (114.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.83% (787.79 GBP)
Par fonds propres:
89.05% (805.68 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 280
US30 129
GBPUSD 56
NZDCAD 21
XAUUSD 21
UK100 11
AUDNZD 8
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -21
US30 -351
GBPUSD 63
NZDCAD -6
XAUUSD 77
UK100 -54
AUDNZD 8
BTCUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 8.4K
US30 -37K
GBPUSD 3K
NZDCAD -309
XAUUSD 3.3K
UK100 -4.8K
AUDNZD 851
BTCUSD -39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.92 GBP
Pire transaction: -177 GBP
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +103.06 GBP
Perte consécutive maximale: -293.66 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.77 × 1010
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.83 × 109
ICMarketsSC-Live09
0.88 × 439
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 41
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live18
0.96 × 131
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live04
1.21 × 141
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
FusionMarkets-Live 2
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live32
1.78 × 55
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live25
1.93 × 1452
FBS-Real-7
2.00 × 1
70 plus...
Dual-engine system trading GBPUSD & AUDCAD — blending smart automation and manual precision with a target of 1M
Aucun avis
Copier

