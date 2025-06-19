SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3
Peter Robert Grange

AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3

Peter Robert Grange
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
244
Bénéfice trades:
191 (78.27%)
Perte trades:
53 (21.72%)
Meilleure transaction:
3 723.64 USD
Pire transaction:
-10 801.87 USD
Bénéfice brut:
70 008.01 USD (90 125 pips)
Perte brute:
-62 204.68 USD (66 632 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (9 065.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 065.88 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
75.07%
Charge de dépôt maximale:
115.33%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.17
Longs trades:
131 (53.69%)
Courts trades:
113 (46.31%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
31.98 USD
Bénéfice moyen:
366.53 USD
Perte moyenne:
-1 173.67 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-44 841.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-44 841.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
-27.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.84 USD
Maximal:
44 959.66 USD (29.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.75% (44 901.93 USD)
Par fonds propres:
30.41% (45 886.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 145
EURUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -151
EURUSD 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
EURUSD 9.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 723.64 USD
Pire transaction: -10 802 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9 065.88 USD
Perte consécutive maximale: -44 841.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.42 × 1497
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Swissquote-Server
3.48 × 58
Binary.com-Server
4.33 × 3
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 05:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.77% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AI DeepLayer Dynamics Str 2 and 3
999 USD par mois
8%
0
0
USD
108K
USD
18
100%
244
78%
75%
1.12
31.98
USD
30%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.