Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 8 ICMarkets-Live05 0.00 × 17 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 3 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 2 AAFX-Real 0.00 × 4 FTMO-Server3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 NgelPartners-Live 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 7 EBCGroup-Live 0.00 × 12 BCS-Real 0.00 × 8 Exness-Real14 0.00 × 1 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 ICMarkets-Live3 0.00 × 11 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 AM-Live2 0.00 × 12 Activtrades-2 0.00 × 2 EuromarketFX-Live 0.00 × 17 QuantixFS-Live2 0.00 × 2 GMI-Live12 0.00 × 6 BDSwissSC-Real01 0.00 × 5 JFD-Live02 0.00 × 5 542 plus...