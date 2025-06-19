SignauxSections
Mansoor Hayat

Turtle Race

Mansoor Hayat
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
40 (74.07%)
Perte trades:
14 (25.93%)
Meilleure transaction:
11.16 USD
Pire transaction:
-11.13 USD
Bénéfice brut:
122.33 USD (11 950 pips)
Perte brute:
-47.13 USD (4 044 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (38.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.51 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
25.29%
Charge de dépôt maximale:
14.19%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
25 (46.30%)
Courts trades:
29 (53.70%)
Facteur de profit:
2.60
Rendement attendu:
1.39 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-3.37 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-14.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.34 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.16 USD
Maximal:
14.34 USD (5.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.45% (5.94 USD)
Par fonds propres:
17.27% (29.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 5
GBPUSD 5
AUDJPY 4
EURGBP 4
GBPAUD 3
AUDNZD 3
NZDCAD 3
USDJPY 3
AUDCAD 3
USDCHF 3
GBPCAD 3
EURUSD 2
GBPNZD 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
EURAUD 2
NZDUSD 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY 6
GBPUSD 0
AUDJPY 8
EURGBP 3
GBPAUD -11
AUDNZD 2
NZDCAD 3
USDJPY 10
AUDCAD 12
USDCHF 8
GBPCAD 0
EURUSD 6
GBPNZD 0
GBPJPY 6
EURJPY 5
EURAUD 6
NZDUSD 2
NZDCHF 2
USDCAD 0
AUDCHF 0
CADCHF 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY 946
GBPUSD 26
AUDJPY 778
EURGBP 231
GBPAUD 2
AUDNZD 162
NZDCAD 346
USDJPY 1.5K
AUDCAD 648
USDCHF 399
GBPCAD 2
EURUSD 305
GBPNZD 2
GBPJPY 869
EURJPY 659
EURAUD 479
NZDUSD 200
NZDCHF 184
USDCAD 5
AUDCHF 0
CADCHF 164
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.16 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.51 USD
Perte consécutive maximale: -14.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live05
0.00 × 17
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
AAFX-Real
0.00 × 4
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
EBCGroup-Live
0.00 × 12
BCS-Real
0.00 × 8
Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 12
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 17
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
GMI-Live12
0.00 × 6
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 5
542 plus...
I am a Professional trader working with exness from 2014

Monthly Profit target 7%-10%

Low Risk Low Return

No algo trading

Aucun avis
2025.09.25 01:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 15.93% of days out of the 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 03:03
Share of trading days is too low
2025.06.19 12:33
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.22% of days out of the 138 days of the signal's entire lifetime.
