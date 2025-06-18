SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EURUSD Robot
Rui Feng Cai

EURUSD Robot

Rui Feng Cai
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
DLSMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
27 (81.81%)
Perte trades:
6 (18.18%)
Meilleure transaction:
11.12 USD
Pire transaction:
-33.45 USD
Bénéfice brut:
56.92 USD (5 951 pips)
Perte brute:
-81.49 USD (7 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (26.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.54 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
89.68%
Charge de dépôt maximale:
16.63%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
17 (51.52%)
Courts trades:
16 (48.48%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-13.58 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-56.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
23.01%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.05 USD
Maximal:
68.59 USD (54.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.97% (68.59 USD)
Par fonds propres:
66.42% (55.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.12 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.54 USD
Perte consécutive maximale: -56.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DLSMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EUR/USD，本策略专注于欧美兑的价值回归交易策略，EA全自动交易。选择此交易策略就表明你接受交易的风险，最后再提醒你请用闲散的资金来投资，更不能借钱或者贷款来投资，这样会扰乱你的生活，甚至是你的人生。
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
