- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
27 (81.81%)
Perte trades:
6 (18.18%)
Meilleure transaction:
11.12 USD
Pire transaction:
-33.45 USD
Bénéfice brut:
56.92 USD (5 951 pips)
Perte brute:
-81.49 USD (7 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (26.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.54 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
89.68%
Charge de dépôt maximale:
16.63%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
17 (51.52%)
Courts trades:
16 (48.48%)
Facteur de profit:
0.70
Rendement attendu:
-0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-13.58 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-56.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.89 USD (3)
Croissance mensuelle:
23.01%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.05 USD
Maximal:
68.59 USD (54.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.97% (68.59 USD)
Par fonds propres:
66.42% (55.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11.12 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.54 USD
Perte consécutive maximale: -56.89 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DLSMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
EUR/USD，本策略专注于欧美兑的价值回归交易策略，EA全自动交易。选择此交易策略就表明你接受交易的风险，最后再提醒你请用闲散的资金来投资，更不能借钱或者贷款来投资，这样会扰乱你的生活，甚至是你的人生。
Aucun avis
