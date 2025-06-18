SignauxSections
Denis Kolesnikov

Spice Halapenyo

Denis Kolesnikov
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
RHCInvestments-Metadoro
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
85 (33.20%)
Perte trades:
171 (66.80%)
Meilleure transaction:
316.91 EUR
Pire transaction:
-101.90 EUR
Bénéfice brut:
3 164.46 EUR (13 371 009 pips)
Perte brute:
-3 526.47 EUR (7 230 250 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (239.45 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
372.70 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
61.48%
Charge de dépôt maximale:
99.30%
Dernier trade:
15 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
143 (55.86%)
Courts trades:
113 (44.14%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-1.41 EUR
Bénéfice moyen:
37.23 EUR
Perte moyenne:
-20.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-263.74 EUR)
Perte consécutive maximale:
-504.49 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-0.16%
Prévision annuelle:
-1.94%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
474.45 EUR
Maximal:
1 374.11 EUR (12.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.61% (1 374.11 EUR)
Par fonds propres:
1.29% (130.06 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 32
AUDUSD 22
SOLUSD 22
XAGUSD 17
XRPUSD 17
APEUSD 17
WTI 12
BRN 12
XAUUSD 11
GBPJPY 11
USDCHF 11
GER40 11
EURUSD 10
ETHUSD 10
XPTUSD 7
EURGBP 5
GBPUSD 4
USDJPY 4
GBPCHF 3
ALGUSD 3
ATMUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
NG 2
EURCHF 2
XPDUSD 2
CHZUSD 1
Corn 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 301
AUDUSD 277
SOLUSD 161
XAGUSD -174
XRPUSD -252
APEUSD -35
WTI -84
BRN 19
XAUUSD 115
GBPJPY -309
USDCHF -60
GER40 -111
EURUSD -44
ETHUSD -165
XPTUSD -41
EURGBP -94
GBPUSD 68
USDJPY 82
GBPCHF 21
ALGUSD -1
ATMUSD 38
EURJPY -43
USDCAD 33
NG 3
EURCHF 36
XPDUSD -87
CHZUSD -7
Corn -60
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 6.3M
AUDUSD 1.6K
SOLUSD 1.9K
XAGUSD 1.6K
XRPUSD -10K
APEUSD -42
WTI -2.3K
BRN -2K
XAUUSD 7.6K
GBPJPY -3.5K
USDCHF -299
GER40 -200
EURUSD 132
ETHUSD -172K
XPTUSD 3.4K
EURGBP -269
GBPUSD 808
USDJPY 1.4K
GBPCHF 380
ALGUSD -4
ATMUSD 349
EURJPY -779
USDCAD 598
NG 44
EURCHF 456
XPDUSD -4.5K
CHZUSD -31
Corn -590
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +316.91 EUR
Pire transaction: -102 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +239.45 EUR
Perte consécutive maximale: -263.74 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RHCInvestments-Metadoro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.17 08:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.09 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 10:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 07:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 02:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.