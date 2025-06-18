SignauxSections
Francesco Strappini

Goat 100k

Francesco Strappini
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
GoatFunded-Server
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
141
Bénéfice trades:
79 (56.02%)
Perte trades:
62 (43.97%)
Meilleure transaction:
724.00 USD
Pire transaction:
-712.00 USD
Bénéfice brut:
10 320.56 USD (179 774 pips)
Perte brute:
-11 915.39 USD (177 008 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (2 075.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 075.83 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
23.91%
Charge de dépôt maximale:
56.68%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
139 (98.58%)
Courts trades:
2 (1.42%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-11.31 USD
Bénéfice moyen:
130.64 USD
Perte moyenne:
-192.18 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 090.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 131.17 USD (5)
Croissance mensuelle:
-1.89%
Prévision annuelle:
-22.99%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 594.83 USD
Maximal:
4 340.55 USD (4.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.25% (4 365.55 USD)
Par fonds propres:
0.99% (980.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100.x 35
GER40.x 23
XAUUSD.x 21
USDJPY.x 21
EURUSD.x 16
WTI.x 13
GBPUSD.x 11
BTCUSD.x 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100.x 89
GER40.x -231
XAUUSD.x -376
USDJPY.x 1.9K
EURUSD.x -1.9K
WTI.x -631
GBPUSD.x -350
BTCUSD.x -168
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100.x 37K
GER40.x -1.4K
XAUUSD.x -1.3K
USDJPY.x 5.1K
EURUSD.x -1.3K
WTI.x -85
GBPUSD.x -1.4K
BTCUSD.x -34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +724.00 USD
Pire transaction: -712 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 075.83 USD
Perte consécutive maximale: -1 090.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoatFunded-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 08:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 10:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 12:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
