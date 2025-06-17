SignauxSections
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Specialist 2

Dwi Budiyanto Darmadji
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
855
Bénéfice trades:
357 (41.75%)
Perte trades:
498 (58.25%)
Meilleure transaction:
4 129.88 USD
Pire transaction:
-1 197.77 USD
Bénéfice brut:
135 426.11 USD (1 017 787 pips)
Perte brute:
-120 309.50 USD (916 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (7 675.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 897.42 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
98.53%
Charge de dépôt maximale:
10.93%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
505 (59.06%)
Courts trades:
350 (40.94%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
17.68 USD
Bénéfice moyen:
379.34 USD
Perte moyenne:
-241.59 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-7 858.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 858.50 USD (28)
Croissance mensuelle:
37.86%
Prévision annuelle:
459.33%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 963.70 USD
Maximal:
16 513.70 USD (40.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.28% (16 513.70 USD)
Par fonds propres:
13.18% (7 801.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 791
NQ100.R 37
GBPJPY 9
EURUSD 5
GBPUSD 5
CHFJPY 4
USDJPY 3
USDCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 18K
NQ100.R 671
GBPJPY -339
EURUSD -404
GBPUSD -1.3K
CHFJPY -681
USDJPY -661
USDCAD 160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 102K
NQ100.R 9.4K
GBPJPY -1.2K
EURUSD -1K
GBPUSD -2.7K
CHFJPY -3.3K
USDJPY -3.2K
USDCAD 760
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 129.88 USD
Pire transaction: -1 198 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 28
Bénéfice consécutif maximal: +7 675.50 USD
Perte consécutive maximale: -7 858.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 15
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.76% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 17:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 06:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 17:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Specialist 2
30 USD par mois
29%
0
0
USD
65K
USD
23
0%
855
41%
99%
1.12
17.68
USD
27%
1:50
Copier

