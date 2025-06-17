Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hankotrade-Live 0.00 × 1 SuperForex-Real 0.00 × 33 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live2 0.00 × 6 FBS-Real-10 0.00 × 6 FBS-Real-9 0.00 × 6 Coinexx-Live 0.33 × 6 FBS-Real-6 0.84 × 119 Longhorn-Real2 0.89 × 27 Coinexx-Demo 1.00 × 1 FBS-Real-7 1.11 × 2189 ICMarketsSC-Live06 1.95 × 101 LiteFinance-ECN.com 2.27 × 11 BlackBullMarkets-Live 3.30 × 60 FxPro.com-Real06 6.42 × 12 IronFX-Real11 11.17 × 373