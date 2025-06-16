SignauxSections
Chairul Rainalfi Mahendra

Life Balance Master

Chairul Rainalfi Mahendra
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 60%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
215
Bénéfice trades:
100 (46.51%)
Perte trades:
115 (53.49%)
Meilleure transaction:
50.66 USD
Pire transaction:
-50.50 USD
Bénéfice brut:
3 151.76 USD (315 740 pips)
Perte brute:
-2 581.16 USD (255 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (424.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
424.09 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
89.94%
Charge de dépôt maximale:
6.05%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
148 (68.84%)
Courts trades:
67 (31.16%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
2.65 USD
Bénéfice moyen:
31.52 USD
Perte moyenne:
-22.44 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-270.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-270.89 USD (11)
Croissance mensuelle:
152.52%
Prévision annuelle:
1 850.61%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
353.04 USD
Maximal:
503.28 USD (53.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.38% (497.93 USD)
Par fonds propres:
13.71% (104.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 215
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 571
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 60K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.66 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +424.09 USD
Perte consécutive maximale: -270.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 04:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
