Raghid Akzoum

Be14

Raghid Akzoum
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 180%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
262
Bénéfice trades:
180 (68.70%)
Perte trades:
82 (31.30%)
Meilleure transaction:
54.66 USD
Pire transaction:
-47.40 USD
Bénéfice brut:
1 472.57 USD (626 745 pips)
Perte brute:
-432.38 USD (195 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (180.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
301.08 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
56.70%
Charge de dépôt maximale:
1.33%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.10
Longs trades:
129 (49.24%)
Courts trades:
133 (50.76%)
Facteur de profit:
3.41
Rendement attendu:
3.97 USD
Bénéfice moyen:
8.18 USD
Perte moyenne:
-5.27 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-47.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.88 USD (6)
Croissance mensuelle:
28.19%
Prévision annuelle:
341.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
128.42 USD (21.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.07% (128.42 USD)
Par fonds propres:
1.19% (7.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 80
EURUSDm 75
GBPUSDm 73
USDCHFm 14
AUDUSDm 8
GBPJPYm 5
USDJPYm 5
USDCADm 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 619
EURUSDm 246
GBPUSDm 124
USDCHFm 37
AUDUSDm 5
GBPJPYm -6
USDJPYm 10
USDCADm 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 403K
EURUSDm 18K
GBPUSDm 6.4K
USDCHFm 2.5K
AUDUSDm 134
GBPJPYm -330
USDJPYm 825
USDCADm 354
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.66 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +180.87 USD
Perte consécutive maximale: -47.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.16 15:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
