SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Masterfibo
Hansen Benedictus Kurli

Masterfibo

Hansen Benedictus Kurli
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 189%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
401
Bénéfice trades:
291 (72.56%)
Perte trades:
110 (27.43%)
Meilleure transaction:
1 184.88 USD
Pire transaction:
-1 108.06 USD
Bénéfice brut:
28 262.31 USD (2 658 707 pips)
Perte brute:
-15 220.62 USD (1 932 771 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (1 803.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 592.59 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
80.51%
Charge de dépôt maximale:
141.07%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.55
Longs trades:
189 (47.13%)
Courts trades:
212 (52.87%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
32.52 USD
Bénéfice moyen:
97.12 USD
Perte moyenne:
-138.37 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-663.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 361.80 USD (7)
Croissance mensuelle:
22.86%
Prévision annuelle:
277.32%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.72 USD
Maximal:
2 867.98 USD (11.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.22% (2 867.98 USD)
Par fonds propres:
58.04% (7 010.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50ft.r 189
JPN225ft 155
XAUUSD. 49
NAS100ft.r 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50ft.r 5.4K
JPN225ft 4.2K
XAUUSD. 2.9K
NAS100ft.r 556
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50ft.r 183K
JPN225ft 479K
XAUUSD. 17K
NAS100ft.r 47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 184.88 USD
Pire transaction: -1 108 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 803.51 USD
Perte consécutive maximale: -663.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 02:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 10:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 08:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 00:42
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Masterfibo
1000 USD par mois
189%
0
0
USD
14K
USD
17
68%
401
72%
81%
1.85
32.52
USD
58%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.