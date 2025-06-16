SignauxSections
Williams Camacho Duran

Williams2trading

Williams Camacho Duran
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
393
Bénéfice trades:
318 (80.91%)
Perte trades:
75 (19.08%)
Meilleure transaction:
70.14 USD
Pire transaction:
-50.99 USD
Bénéfice brut:
1 276.89 USD (40 277 pips)
Perte brute:
-557.83 USD (24 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (22.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
306.30 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
67.16%
Charge de dépôt maximale:
86.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
6.20
Longs trades:
241 (61.32%)
Courts trades:
152 (38.68%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
1.83 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-7.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-12.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.38 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.60%
Prévision annuelle:
249.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12.87 USD
Maximal:
115.89 USD (11.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.23% (114.84 USD)
Par fonds propres:
12.89% (131.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 84
USDJPY.a 40
NAS100.a 31
EURJPY.a 30
GBPJPY.a 18
XAUEUR.a 17
EURUSD.a 16
US500.a 16
XAUJPY.a 14
USDCHF.a 12
EURGBP.a 12
GBPCHF.a 11
NZDJPY.a 11
EURCHF.a 11
AUDNZD.a 10
EURNZD.a 9
CADCHF.a 8
CHFJPY.a 7
NatGas.a 6
AUDUSD.a 5
USDCAD.a 4
AUDCAD.a 4
GBPUSD.a 3
ETSY.US.a 3
NZDUSD.a 2
XAUGBP.a 2
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 2
EURCAD.a 1
EURAUD.a 1
V.US.a 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a -66
USDJPY.a 154
NAS100.a 6
EURJPY.a 51
GBPJPY.a 186
XAUEUR.a -1
EURUSD.a 96
US500.a -2
XAUJPY.a 44
USDCHF.a 45
EURGBP.a 13
GBPCHF.a -4
NZDJPY.a 6
EURCHF.a -16
AUDNZD.a -10
EURNZD.a 76
CADCHF.a 26
CHFJPY.a 10
NatGas.a -11
AUDUSD.a -22
USDCAD.a -35
AUDCAD.a -10
GBPUSD.a 5
ETSY.US.a 75
NZDUSD.a -9
XAUGBP.a 22
SpotCrude.a 2
GBPCAD.a 14
EURCAD.a 48
EURAUD.a 19
V.US.a 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a -8.1K
USDJPY.a 2.9K
NAS100.a 1.4K
EURJPY.a 2.9K
GBPJPY.a 3.9K
XAUEUR.a 411
EURUSD.a 1.5K
US500.a -51
XAUJPY.a 5.6K
USDCHF.a 867
EURGBP.a 235
GBPCHF.a 149
NZDJPY.a 360
EURCHF.a -857
AUDNZD.a 32
EURNZD.a 2.2K
CADCHF.a 476
CHFJPY.a -21
NatGas.a -20
AUDUSD.a -983
USDCAD.a -966
AUDCAD.a 57
GBPUSD.a 88
ETSY.US.a 1.2K
NZDUSD.a -97
XAUGBP.a 816
SpotCrude.a 170
GBPCAD.a 204
EURCAD.a 608
EURAUD.a 314
V.US.a 82
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.14 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22.79 USD
Perte consécutive maximale: -12.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading algoritmico
Aucun avis
2025.09.18 01:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 05:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 16:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 07:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 08:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 07:44
Share of trading days is too low
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
