SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CENTAVOS
Flavio Iopes De Araujo

CENTAVOS

Flavio Iopes De Araujo
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
756
Bénéfice trades:
598 (79.10%)
Perte trades:
158 (20.90%)
Meilleure transaction:
257.57 USD
Pire transaction:
-57.28 USD
Bénéfice brut:
2 754.07 USD (71 711 pips)
Perte brute:
-1 088.88 USD (63 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (37.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
809.48 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.58%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.90
Longs trades:
322 (42.59%)
Courts trades:
434 (57.41%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
2.20 USD
Bénéfice moyen:
4.61 USD
Perte moyenne:
-6.89 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-426.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-426.44 USD (18)
Croissance mensuelle:
5.69%
Prévision annuelle:
69.03%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
426.44 USD (8.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.24% (426.44 USD)
Par fonds propres:
44.59% (1 881.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 370
EURUSD 261
AUDCAD 116
archived 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 233
EURUSD 436
AUDCAD 186
archived 809
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 5.3K
EURUSD -1.5K
AUDCAD 4.8K
archived 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +257.57 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +37.40 USD
Perte consécutive maximale: -426.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 3
FortFS-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
129 plus...
Aucun avis
2025.08.25 00:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 05:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 21:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 07:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 06:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 00:26
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.16 00:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 00:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.