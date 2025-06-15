SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / A O T EXTRA 1
Suwan Chanidnok

A O T EXTRA 1

Suwan Chanidnok
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 371
Bénéfice trades:
1 028 (74.98%)
Perte trades:
343 (25.02%)
Meilleure transaction:
222.70 USD
Pire transaction:
-171.22 USD
Bénéfice brut:
3 624.81 USD (2 943 198 pips)
Perte brute:
-2 951.95 USD (3 060 794 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (120.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
250.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
56.72%
Charge de dépôt maximale:
166.49%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.84
Longs trades:
625 (45.59%)
Courts trades:
746 (54.41%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-8.61 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-258.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-258.05 USD (9)
Croissance mensuelle:
-25.36%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
365.35 USD (24.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.30% (180.47 USD)
Par fonds propres:
24.49% (1 690.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 1281
BTCUSDm 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 785
BTCUSDm -112
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -124K
BTCUSDm 6.6K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +222.70 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +120.94 USD
Perte consécutive maximale: -258.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.

use low risk

capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)

2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 12:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 18:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 22:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 09:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 08:36
No swaps are charged
2025.08.06 08:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.07.31 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.