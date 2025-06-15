SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Green
Shi Dan Qiu

Green

Shi Dan Qiu
0 avis
Fiabilité
173 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 156%
DBGMarkets-Live2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 163
Bénéfice trades:
2 939 (56.92%)
Perte trades:
2 224 (43.08%)
Meilleure transaction:
1 226.91 USD
Pire transaction:
-7 038.53 USD
Bénéfice brut:
90 120.46 USD (1 837 474 pips)
Perte brute:
-78 040.55 USD (1 229 248 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (110.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 018.71 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
70.48%
Charge de dépôt maximale:
4.36%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.10
Longs trades:
3 083 (59.71%)
Courts trades:
2 080 (40.29%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
30.66 USD
Perte moyenne:
-35.09 USD
Pertes consécutives maximales:
377 (-192.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 376.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
18.02%
Prévision annuelle:
218.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11 008.04 USD (26.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.82% (6 190.10 USD)
Par fonds propres:
5.11% (628.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.V 2156
EURUSD.V 868
GBPCHF.V 449
NZDCAD.V 279
AUDCAD.V 240
GBPUSD.V 219
AUDNZD.V 179
USDJPY.V 156
USDCAD.V 89
NZDUSD.V 88
EURJPY.V 83
AUDUSD.V 67
GBPJPY.V 54
AUDJPY.V 30
CHFJPY.V 30
EURAUD.V 27
EURGBP.V 25
EURCAD.V 20
USDCHF.V 17
GBPAUD.V 16
NZDCHF.V 15
GBPCAD.V 14
CADJPY.V 12
EURNZD.V 9
AUDCHF.V 8
CADCHF.V 5
EURCHF.V 3
GBPNZD.V 2
HK50.V 2
NZDJPY.V 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.V 9.9K
EURUSD.V -71
GBPCHF.V -70
NZDCAD.V 477
AUDCAD.V 1.6K
GBPUSD.V -1.1K
AUDNZD.V 229
USDJPY.V 3.9K
USDCAD.V 95
NZDUSD.V 638
EURJPY.V -174
AUDUSD.V -302
GBPJPY.V -7
AUDJPY.V 203
CHFJPY.V 63
EURAUD.V 142
EURGBP.V -111
EURCAD.V -118
USDCHF.V -223
GBPAUD.V 57
NZDCHF.V -306
GBPCAD.V -3.6K
CADJPY.V 121
EURNZD.V 32
AUDCHF.V 223
CADCHF.V 16
EURCHF.V 22
GBPNZD.V 1
HK50.V 307
NZDJPY.V 63
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.V 609K
EURUSD.V 15K
GBPCHF.V -9.9K
NZDCAD.V 7.9K
AUDCAD.V 6.1K
GBPUSD.V -15K
AUDNZD.V 6K
USDJPY.V 5.1K
USDCAD.V 1.5K
NZDUSD.V -894
EURJPY.V -2.1K
AUDUSD.V -986
GBPJPY.V -3.7K
AUDJPY.V 975
CHFJPY.V 515
EURAUD.V 3.1K
EURGBP.V -490
EURCAD.V 967
USDCHF.V 2.2K
GBPAUD.V 949
NZDCHF.V -3.5K
GBPCAD.V -22K
CADJPY.V 3.4K
EURNZD.V 931
AUDCHF.V 929
CADCHF.V 391
EURCHF.V 179
GBPNZD.V 69
HK50.V 2.9K
NZDJPY.V 117
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 226.91 USD
Pire transaction: -7 039 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +110.77 USD
Perte consécutive maximale: -192.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DBGMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025-03: 资金使用率170%

2025-07: 资金使用率130%， 趋势+

Aucun avis
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 19:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 18:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.15 16:16
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.64% of days out of 1102 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.15 16:16
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Green
999 USD par mois
156%
0
0
USD
14K
USD
173
0%
5 163
56%
70%
1.15
2.34
USD
54%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.