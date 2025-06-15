SignauxSections
Francisco Jose Caballero Navarro

Fjtrader9

Francisco Jose Caballero Navarro
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
630
Bénéfice trades:
207 (32.85%)
Perte trades:
423 (67.14%)
Meilleure transaction:
29 855.34 USD
Pire transaction:
-13 771.66 USD
Bénéfice brut:
440 360.39 USD (244 674 pips)
Perte brute:
-433 883.17 USD (237 461 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (14 219.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
32 266.05 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
74.89%
Charge de dépôt maximale:
100.80%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
288 (45.71%)
Courts trades:
342 (54.29%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
10.28 USD
Bénéfice moyen:
2 127.34 USD
Perte moyenne:
-1 025.73 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-18 420.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-30 518.44 USD (10)
Croissance mensuelle:
-44.65%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 249.31 USD
Maximal:
104 931.47 USD (49.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.64% (104 936.09 USD)
Par fonds propres:
12.59% (17 262.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 371
XAGUSD 165
XNGUSD 36
USDJPY 9
EURUSD 6
GBPCAD 5
GBPJPY 5
CADJPY 4
EURJPY 4
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPUSD 3
EURCAD 3
USDCAD 3
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 1
XTIUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 46K
XAGUSD -31K
XNGUSD -7.7K
USDJPY -974
EURUSD 486
GBPCAD -2
GBPJPY 206
CADJPY 108
EURJPY -1.1K
AUDJPY 358
AUDUSD -135
GBPUSD -257
EURCAD 53
USDCAD 360
USDCHF 55
EURCHF -18
AUDCAD -1
XTIUSD -209
NZDUSD 15
EURAUD 64
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
XAGUSD -3.9K
XNGUSD -439
USDJPY -2.3K
EURUSD 1.2K
GBPCAD 243
GBPJPY -1.8K
CADJPY 254
EURJPY -3.3K
AUDJPY 1.4K
AUDUSD -187
GBPUSD -175
EURCAD 440
USDCAD 1.1K
USDCHF 88
EURCHF -55
AUDCAD 0
XTIUSD -28
NZDUSD 24
EURAUD 218
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29 855.34 USD
Pire transaction: -13 772 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +14 219.26 USD
Perte consécutive maximale: -18 420.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 3774
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 146
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.22 × 41
Swissquote-Server
3.31 × 59
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
AdmiralMarkets-Live
3.83 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
14 plus...
Swing Trader
Aucun avis
2025.06.15 21:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.67% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
