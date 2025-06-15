SignauxSections
Khac Thang Trinh

Vovi Terra 52

Khac Thang Trinh
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 134%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
362
Bénéfice trades:
169 (46.68%)
Perte trades:
193 (53.31%)
Meilleure transaction:
76.94 USD
Pire transaction:
-57.13 USD
Bénéfice brut:
2 409.21 USD (3 422 898 pips)
Perte brute:
-1 897.65 USD (4 166 376 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (210.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
210.50 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
52.39%
Charge de dépôt maximale:
30.17%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
223 (61.60%)
Courts trades:
139 (38.40%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.41 USD
Bénéfice moyen:
14.26 USD
Perte moyenne:
-9.83 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-113.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-123.15 USD (9)
Croissance mensuelle:
44.29%
Prévision annuelle:
537.33%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.98 USD
Maximal:
326.09 USD (27.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.30% (325.61 USD)
Par fonds propres:
18.02% (61.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 220
BTCUSD 92
GBPUSD 32
EURUSD 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 654
BTCUSD -242
GBPUSD 58
EURUSD 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 403K
BTCUSD -1.1M
GBPUSD 2.3K
EURUSD 1.1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.94 USD
Pire transaction: -57 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +210.50 USD
Perte consécutive maximale: -113.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.57 × 736
Exness-MT5Real15
0.82 × 272
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
Exness-MT5Real12
1.73 × 63
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 311
Exness-MT5Real
3.87 × 31
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
VantageInternational-Live
5.78 × 152
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
11 plus...
Tracking...
Aucun avis
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 05:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 10:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 06:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 03:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 02:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.17 01:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 00:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
