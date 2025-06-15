Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 Alpari-MT5 0.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-4 0.57 × 736 Exness-MT5Real15 0.82 × 272 ForexClub-MT5 Real Server 0.90 × 21 FPMarketsLLC-Live 1.13 × 53 ICTrading-MT5-4 1.22 × 226 GOMarketsMU-Live 1.50 × 26 Pepperstone-MT5-Live01 1.62 × 66 Exness-MT5Real12 1.73 × 63 PlexyTrade-Server01 2.00 × 1 OctaFX-Real2 3.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 3.34 × 311 Exness-MT5Real 3.87 × 31 Exness-MT5Real11 4.00 × 11 Exness-MT5Real7 4.86 × 70 Ava-Real 1-MT5 5.42 × 19 Exness-MT5Real6 5.62 × 55 VantageInternational-Live 5.78 × 152 Exness-MT5Real3 5.92 × 36 11 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou