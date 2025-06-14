- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 011
Bénéfice trades:
728 (72.00%)
Perte trades:
283 (27.99%)
Meilleure transaction:
288.99 USD
Pire transaction:
-440.00 USD
Bénéfice brut:
8 241.31 USD (816 864 pips)
Perte brute:
-6 512.06 USD (236 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (56.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
540.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.76%
Charge de dépôt maximale:
44.14%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
568 (56.18%)
Courts trades:
443 (43.82%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
11.32 USD
Perte moyenne:
-23.01 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-25.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-688.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
-4.14%
Prévision annuelle:
-50.22%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 016.65 USD (22.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.16% (1 016.65 USD)
Par fonds propres:
13.33% (1 623.61 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|564
|GBPUSDm
|163
|XAUUSDm
|66
|NZDCADm
|65
|AUDCADm
|49
|AUDUSDm
|44
|AUDNZDm
|40
|BTCUSDm
|20
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDm
|1.3K
|GBPUSDm
|535
|XAUUSDm
|339
|NZDCADm
|-108
|AUDCADm
|-549
|AUDUSDm
|-152
|AUDNZDm
|51
|BTCUSDm
|311
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDm
|18K
|GBPUSDm
|-189
|XAUUSDm
|4.8K
|NZDCADm
|-3.9K
|AUDCADm
|-115
|AUDUSDm
|-3.4K
|AUDNZDm
|694
|BTCUSDm
|564K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +288.99 USD
Pire transaction: -440 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +56.20 USD
Perte consécutive maximale: -25.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Tài khoản đầu tư dạng tiết kiệm của Dương Xuân Đông. Tôi hi vọng kiếm được lợi nhuận hàng tháng.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
21%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
22
71%
1 011
72%
1%
1.26
1.71
USD
USD
13%
1:200