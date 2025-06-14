SignauxSections
Xuan Dong Duong

MY SAVING 1

Xuan Dong Duong
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 011
Bénéfice trades:
728 (72.00%)
Perte trades:
283 (27.99%)
Meilleure transaction:
288.99 USD
Pire transaction:
-440.00 USD
Bénéfice brut:
8 241.31 USD (816 864 pips)
Perte brute:
-6 512.06 USD (236 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (56.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
540.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.76%
Charge de dépôt maximale:
44.14%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
1.70
Longs trades:
568 (56.18%)
Courts trades:
443 (43.82%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
11.32 USD
Perte moyenne:
-23.01 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-25.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-688.83 USD (2)
Croissance mensuelle:
-4.14%
Prévision annuelle:
-50.22%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 016.65 USD (22.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.16% (1 016.65 USD)
Par fonds propres:
13.33% (1 623.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 564
GBPUSDm 163
XAUUSDm 66
NZDCADm 65
AUDCADm 49
AUDUSDm 44
AUDNZDm 40
BTCUSDm 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 1.3K
GBPUSDm 535
XAUUSDm 339
NZDCADm -108
AUDCADm -549
AUDUSDm -152
AUDNZDm 51
BTCUSDm 311
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 18K
GBPUSDm -189
XAUUSDm 4.8K
NZDCADm -3.9K
AUDCADm -115
AUDUSDm -3.4K
AUDNZDm 694
BTCUSDm 564K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +288.99 USD
Pire transaction: -440 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +56.20 USD
Perte consécutive maximale: -25.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Tài khoản đầu tư dạng tiết kiệm của Dương Xuân Đông. Tôi hi vọng kiếm được lợi nhuận hàng tháng.
Aucun avis
2025.07.07 07:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.18 10:23
No swaps are charged
2025.06.17 07:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
