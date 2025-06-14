SignauxSections
Ki Yip Shek

HDMI 3CCY

Ki Yip Shek
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
785
Bénéfice trades:
658 (83.82%)
Perte trades:
127 (16.18%)
Meilleure transaction:
279.04 AUD
Pire transaction:
-94.85 AUD
Bénéfice brut:
9 021.96 AUD (85 756 pips)
Perte brute:
-3 281.88 AUD (38 971 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (418.65 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
426.62 AUD (9)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
73.02%
Charge de dépôt maximale:
10.19%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
10.67
Longs trades:
311 (39.62%)
Courts trades:
474 (60.38%)
Facteur de profit:
2.75
Rendement attendu:
7.31 AUD
Bénéfice moyen:
13.71 AUD
Perte moyenne:
-25.84 AUD
Pertes consécutives maximales:
11 (-473.53 AUD)
Perte consécutive maximale:
-473.53 AUD (11)
Croissance mensuelle:
6.92%
Prévision annuelle:
84.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
537.87 AUD (3.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.03% (537.87 AUD)
Par fonds propres:
21.50% (2 703.67 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 148
EURJPY+ 131
CHFJPY+ 98
GBPJPY+ 97
CADJPY+ 75
AUDJPY+ 60
AUDCAD+ 56
NZDJPY+ 42
EURUSD+ 26
NZDCAD+ 24
AUDNZD+ 18
AUDUSD+ 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 887
EURJPY+ 708
CHFJPY+ 667
GBPJPY+ 626
CADJPY+ 336
AUDJPY+ 188
AUDCAD+ 448
NZDJPY+ 147
EURUSD+ 206
NZDCAD+ -137
AUDNZD+ 179
AUDUSD+ 114
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 6.3K
EURJPY+ 7.7K
CHFJPY+ 8.1K
GBPJPY+ 7.2K
CADJPY+ 5.7K
AUDJPY+ 3.3K
AUDCAD+ 3.4K
NZDJPY+ 2.3K
EURUSD+ -114
NZDCAD+ -427
AUDNZD+ 2.8K
AUDUSD+ 882
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +279.04 AUD
Pire transaction: -95 AUD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +418.65 AUD
Perte consécutive maximale: -473.53 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.26 05:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 14:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 18:08
Share of trading days is too low
2025.06.17 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.14 15:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 15:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 15:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.14 15:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.14 15:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.