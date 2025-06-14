Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live17 0.36 × 33 VantageFXInternational-Live 2 0.38 × 8 FPMarkets-Live 0.50 × 6 ICMarketsSC-Live24 0.54 × 28 ICMarketsSC-Live19 0.54 × 28 ICMarketsSC-Live32 0.54 × 13 ICMarketsSC-Live05 0.56 × 118 Exness-Real17 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live18 0.77 × 381 ICMarketsSC-Live08 0.81 × 16 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live16 0.82 × 885 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 445 ICMarketsSC-Live23 0.95 × 12042 ICMarketsSC-Live26 0.96 × 731 ICMarketsSC-Live25 0.99 × 4704 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.07 × 27 ICMarketsSC-Live03 1.14 × 2030 85 plus...