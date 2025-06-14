SignauxSections
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Link2s 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 107%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
857
Bénéfice trades:
554 (64.64%)
Perte trades:
303 (35.36%)
Meilleure transaction:
161.06 USD
Pire transaction:
-130.37 USD
Bénéfice brut:
4 774.87 USD (209 461 pips)
Perte brute:
-4 023.97 USD (197 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (206.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
206.81 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.23%
Charge de dépôt maximale:
65.66%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
70
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
442 (51.58%)
Courts trades:
415 (48.42%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
8.62 USD
Perte moyenne:
-13.28 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-380.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-478.32 USD (18)
Croissance mensuelle:
-22.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
666.08 USD (41.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.16% (666.08 USD)
Par fonds propres:
72.60% (917.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 262
GBPAUD 101
GBPNZD 77
NZDJPY 74
AUDUSD 69
EURAUD 45
NZDCAD 40
GBPCAD 37
EURUSD 33
EURCHF 29
AUDJPY 26
CHFJPY 20
EURCAD 14
USDCAD 12
USDCHF 5
USDJPY 5
GBPJPY 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 12
GBPAUD 282
GBPNZD -67
NZDJPY 151
AUDUSD 208
EURAUD 7
NZDCAD -67
GBPCAD 42
EURUSD 116
EURCHF 18
AUDJPY 19
CHFJPY -14
EURCAD 22
USDCAD 15
USDCHF -18
USDJPY 4
GBPJPY 4
GBPUSD 1
NZDUSD 8
AUDCHF 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP -5.9K
GBPAUD 8.5K
GBPNZD -12K
NZDJPY 8.8K
AUDUSD 7.6K
EURAUD 1K
NZDCAD -3.1K
GBPCAD 703
EURUSD 1.2K
EURCHF -38
AUDJPY 1.7K
CHFJPY -2.4K
EURCAD 3K
USDCAD 2.1K
USDCHF -1.5K
USDJPY 656
GBPJPY 569
GBPUSD 117
NZDUSD 777
AUDCHF 119
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +161.06 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +206.81 USD
Perte consécutive maximale: -380.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live32
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 118
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 381
ICMarketsSC-Live08
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 445
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 12042
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 731
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4704
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.07 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 2030
85 plus...
Aucun avis
2025.10.02 16:29
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
No swaps are charged
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 02:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
