Trades:
1 208
Bénéfice trades:
1 192 (98.67%)
Perte trades:
16 (1.32%)
Meilleure transaction:
9.60 SGD
Pire transaction:
-400.15 SGD
Bénéfice brut:
1 712.89 SGD (89 538 pips)
Perte brute:
-1 786.49 SGD (25 555 pips)
Gains consécutifs maximales:
831 (1 049.92 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 049.92 SGD (831)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.89%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
699 (57.86%)
Courts trades:
509 (42.14%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.06 SGD
Bénéfice moyen:
1.44 SGD
Perte moyenne:
-111.66 SGD
Pertes consécutives maximales:
4 (-125.62 SGD)
Perte consécutive maximale:
-745.04 SGD (2)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
17.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
302.37 SGD
Maximal:
1 371.51 SGD (29.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.15% (1 371.51 SGD)
Par fonds propres:
42.28% (4 781.14 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|293
|EURUSD
|268
|USDCHF
|231
|GBPUSD
|175
|EURCHF
|101
|EURGBP
|69
|AUDCAD
|56
|CADCHF
|12
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|251
|EURUSD
|116
|USDCHF
|-878
|GBPUSD
|69
|EURCHF
|147
|EURGBP
|89
|AUDCAD
|125
|CADCHF
|21
|GBPCHF
|2
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|11K
|USDCHF
|-782
|GBPUSD
|6.4K
|EURCHF
|8.6K
|EURGBP
|6.6K
|AUDCAD
|17K
|CADCHF
|1.7K
|GBPCHF
|181
|EURJPY
|34
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +9.60 SGD
Pire transaction: -400 SGD
Gains consécutifs maximales: 831
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 049.92 SGD
Perte consécutive maximale: -125.62 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.comSG-Live 107" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
live trading - up to max 70% equity to avoid Forced Position Closure (correct leverage is 1:30)
Aucun avis
