Ng Harpin

MasterHHo FC

Ng Harpin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Forex.comSG-Live 107
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 208
Bénéfice trades:
1 192 (98.67%)
Perte trades:
16 (1.32%)
Meilleure transaction:
9.60 SGD
Pire transaction:
-400.15 SGD
Bénéfice brut:
1 712.89 SGD (89 538 pips)
Perte brute:
-1 786.49 SGD (25 555 pips)
Gains consécutifs maximales:
831 (1 049.92 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 049.92 SGD (831)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
99.89%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
699 (57.86%)
Courts trades:
509 (42.14%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.06 SGD
Bénéfice moyen:
1.44 SGD
Perte moyenne:
-111.66 SGD
Pertes consécutives maximales:
4 (-125.62 SGD)
Perte consécutive maximale:
-745.04 SGD (2)
Croissance mensuelle:
1.38%
Prévision annuelle:
17.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
302.37 SGD
Maximal:
1 371.51 SGD (29.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.15% (1 371.51 SGD)
Par fonds propres:
42.28% (4 781.14 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 293
EURUSD 268
USDCHF 231
GBPUSD 175
EURCHF 101
EURGBP 69
AUDCAD 56
CADCHF 12
GBPCHF 2
EURJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 251
EURUSD 116
USDCHF -878
GBPUSD 69
EURCHF 147
EURGBP 89
AUDCAD 125
CADCHF 21
GBPCHF 2
EURJPY 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 14K
EURUSD 11K
USDCHF -782
GBPUSD 6.4K
EURCHF 8.6K
EURGBP 6.6K
AUDCAD 17K
CADCHF 1.7K
GBPCHF 181
EURJPY 34
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.60 SGD
Pire transaction: -400 SGD
Gains consécutifs maximales: 831
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 049.92 SGD
Perte consécutive maximale: -125.62 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Forex.comSG-Live 107" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

live trading - up to max 70% equity to avoid Forced Position Closure (correct leverage is 1:30)
Aucun avis
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 04:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.41% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 07:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 16:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
