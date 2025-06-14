- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
752
Bénéfice trades:
686 (91.22%)
Perte trades:
66 (8.78%)
Meilleure transaction:
304.20 USD
Pire transaction:
-86.27 USD
Bénéfice brut:
7 031.60 USD (11 047 839 pips)
Perte brute:
-466.14 USD (1 827 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
289 (4 029.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 029.95 USD (289)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
76.10
Longs trades:
512 (68.09%)
Courts trades:
240 (31.91%)
Facteur de profit:
15.08
Rendement attendu:
8.73 USD
Bénéfice moyen:
10.25 USD
Perte moyenne:
-7.06 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-23.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.27 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.22%
Prévision annuelle:
63.29%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.35 USD
Maximal:
86.27 USD (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.62% (86.39 USD)
Par fonds propres:
24.86% (3 325.02 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|636
|ETHUSD
|19
|NZDUSD
|15
|XAUUSD
|12
|EURGBP
|12
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|7
|USOIL
|7
|AUDUSD
|5
|USTEC
|4
|USDCHF
|4
|TSLA
|4
|AUDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|USDJPY
|2
|NZDCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|XAGUSD
|1
|NZDCAD
|1
|DXY
|1
|MSFT
|1
|USDCAD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|3.1K
|ETHUSD
|1.3K
|NZDUSD
|395
|XAUUSD
|123
|EURGBP
|289
|GBPUSD
|80
|EURUSD
|92
|USOIL
|117
|AUDUSD
|41
|USTEC
|72
|USDCHF
|48
|TSLA
|240
|AUDJPY
|23
|AUDCHF
|453
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|34
|NZDCHF
|45
|AUDCAD
|9
|CADCHF
|25
|GBPNZD
|6
|XAGUSD
|10
|NZDCAD
|11
|DXY
|19
|MSFT
|30
|USDCAD
|31
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|8.9M
|ETHUSD
|118K
|NZDUSD
|3.7K
|XAUUSD
|116K
|EURGBP
|1.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|1.3K
|USOIL
|3.6K
|AUDUSD
|673
|USTEC
|65K
|USDCHF
|433
|TSLA
|2.9K
|AUDJPY
|702
|AUDCHF
|1.1K
|AUDNZD
|139
|USDJPY
|500
|NZDCHF
|200
|AUDCAD
|267
|CADCHF
|116
|GBPNZD
|226
|XAGUSD
|204
|NZDCAD
|163
|DXY
|555
|MSFT
|312
|USDCAD
|436
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +304.20 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 289
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 029.95 USD
Perte consécutive maximale: -23.02 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 1637
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.04 × 911
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|6.50 × 169
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
RoboForex-Pro
|13.00 × 2
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 13
|15.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.29 × 235
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Live Streaming of this signal is here :
https://www.tiktok.com/@badranayaarmy/live
BTCUSD specialized EA, minimum starting balance is 10000 usd (standard account).
on this account, EA trade BTCusd only, other pairs is not traded by EA.
you can use this EA (rent or buy): at https://www.mql5.com/en/market/product/141426
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
82%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
76
82%
752
91%
100%
15.08
8.73
USD
USD
25%
1:500