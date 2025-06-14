SignauxSections
Syarif Nur Arief

The Target TT Anti Mainstream

Syarif Nur Arief
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 82%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
752
Bénéfice trades:
686 (91.22%)
Perte trades:
66 (8.78%)
Meilleure transaction:
304.20 USD
Pire transaction:
-86.27 USD
Bénéfice brut:
7 031.60 USD (11 047 839 pips)
Perte brute:
-466.14 USD (1 827 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
289 (4 029.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 029.95 USD (289)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
99
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
76.10
Longs trades:
512 (68.09%)
Courts trades:
240 (31.91%)
Facteur de profit:
15.08
Rendement attendu:
8.73 USD
Bénéfice moyen:
10.25 USD
Perte moyenne:
-7.06 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-23.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-86.27 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.22%
Prévision annuelle:
63.29%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.35 USD
Maximal:
86.27 USD (0.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.62% (86.39 USD)
Par fonds propres:
24.86% (3 325.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 636
ETHUSD 19
NZDUSD 15
XAUUSD 12
EURGBP 12
GBPUSD 7
EURUSD 7
USOIL 7
AUDUSD 5
USTEC 4
USDCHF 4
TSLA 4
AUDJPY 3
AUDCHF 3
AUDNZD 2
USDJPY 2
NZDCHF 2
AUDCAD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
XAGUSD 1
NZDCAD 1
DXY 1
MSFT 1
USDCAD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 3.1K
ETHUSD 1.3K
NZDUSD 395
XAUUSD 123
EURGBP 289
GBPUSD 80
EURUSD 92
USOIL 117
AUDUSD 41
USTEC 72
USDCHF 48
TSLA 240
AUDJPY 23
AUDCHF 453
AUDNZD 10
USDJPY 34
NZDCHF 45
AUDCAD 9
CADCHF 25
GBPNZD 6
XAGUSD 10
NZDCAD 11
DXY 19
MSFT 30
USDCAD 31
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 8.9M
ETHUSD 118K
NZDUSD 3.7K
XAUUSD 116K
EURGBP 1.3K
GBPUSD 1.4K
EURUSD 1.3K
USOIL 3.6K
AUDUSD 673
USTEC 65K
USDCHF 433
TSLA 2.9K
AUDJPY 702
AUDCHF 1.1K
AUDNZD 139
USDJPY 500
NZDCHF 200
AUDCAD 267
CADCHF 116
GBPNZD 226
XAGUSD 204
NZDCAD 163
DXY 555
MSFT 312
USDCAD 436
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.20 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 289
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 029.95 USD
Perte consécutive maximale: -23.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 17
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.70 × 1637
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.04 × 911
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
RoboForex-Pro
13.00 × 2
FxPro-MT5
14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.29 × 235
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Live Streaming of this signal is here :

https://www.tiktok.com/@badranayaarmy/live


BTCUSD specialized EA, minimum starting balance is 10000 usd (standard account).

on this account, EA trade BTCusd only, other pairs is not traded by EA.

you can use this EA (rent or buy): at https://www.mql5.com/en/market/product/141426

Aucun avis
2025.09.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.04 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 00:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.17 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 10:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 03:13
No swaps are charged on the signal account
2025.06.14 03:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
