Anom Trijayanto

LEXIRON

Anom Trijayanto
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
OctaFX-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
685
Bénéfice trades:
664 (96.93%)
Perte trades:
21 (3.07%)
Meilleure transaction:
969.54 USD
Pire transaction:
-692.78 USD
Bénéfice brut:
14 359.58 USD (4 630 312 pips)
Perte brute:
-1 992.62 USD (173 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
165 (936.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 523.49 USD (131)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
98.96%
Charge de dépôt maximale:
27.79%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
63
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.85
Longs trades:
562 (82.04%)
Courts trades:
123 (17.96%)
Facteur de profit:
7.21
Rendement attendu:
18.05 USD
Bénéfice moyen:
21.63 USD
Perte moyenne:
-94.89 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-190.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-692.78 USD (1)
Croissance mensuelle:
99.22%
Prévision annuelle:
1 203.89%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.17 USD
Maximal:
692.78 USD (9.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.61% (190.53 USD)
Par fonds propres:
78.62% (1 848.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 656
BTCUSD 3
XAGUSD 2
USDCHF 1
EURUSD 1
ETHUSD 1
XRPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD -3
XAGUSD 5
USDCHF 5
EURUSD -8
ETHUSD 0
XRPUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 885K
BTCUSD -30K
XAGUSD 103
USDCHF 389
EURUSD -832
ETHUSD 39
XRPUSD 208
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +969.54 USD
Pire transaction: -693 USD
Gains consécutifs maximales: 131
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +936.99 USD
Perte consécutive maximale: -190.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
ICMarketsSC-MT5-2
0.94 × 618
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
OctaFX-Real2
1.32 × 505
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real
1.42 × 182
Alpari-MT5
1.42 × 417
ICMarketsSC-MT5-4
1.46 × 56
VantageInternational-Live
2.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
2.39 × 135
FusionMarkets-Live
2.45 × 84
ZeroMarkets-Live
4.48 × 450
XMTrading-MT5 3
5.69 × 444
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
7.30 × 722
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
11.75 × 475
Aucun avis
2025.10.10 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 00:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 13:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 09:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 08:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 18:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 05:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 03:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 00:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.