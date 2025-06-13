SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GiftBroker
Lingga Meydiansyah Saripudin

GiftBroker

Lingga Meydiansyah Saripudin
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
126 (48.27%)
Perte trades:
135 (51.72%)
Meilleure transaction:
193.20 USD
Pire transaction:
-284.76 USD
Bénéfice brut:
4 772.15 USD (779 522 pips)
Perte brute:
-6 528.97 USD (700 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (442.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
442.10 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
71.03%
Charge de dépôt maximale:
48.78%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
108 (41.38%)
Courts trades:
153 (58.62%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-6.73 USD
Bénéfice moyen:
37.87 USD
Perte moyenne:
-48.36 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-568.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-568.44 USD (9)
Croissance mensuelle:
10.22%
Prévision annuelle:
123.98%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 502.95 USD
Maximal:
2 502.95 USD (83.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.23% (2 502.95 USD)
Par fonds propres:
19.49% (408.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 118
NQ100.R 107
GBPJPY 8
GBPUSD 8
EURJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 4
AUDJPY 3
USDCHF 2
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.4K
NQ100.R 574
GBPJPY 7
GBPUSD 8
EURJPY 61
USDJPY -71
CHFJPY -41
AUDJPY 34
USDCHF 12
EURCHF 2
CADJPY 45
NZDJPY 50
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -80K
NQ100.R 155K
GBPJPY 452
GBPUSD 1.6K
EURJPY 1.8K
USDJPY -1.7K
CHFJPY -962
AUDJPY 1.1K
USDCHF 172
EURCHF 51
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +193.20 USD
Pire transaction: -285 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +442.10 USD
Perte consécutive maximale: -568.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.11.04 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 10:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 00:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 01:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 15:48
Share of trading days is too low
2025.06.13 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 08:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 08:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 08:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.13 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GiftBroker
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
1.6K
USD
23
20%
261
48%
71%
0.73
-6.73
USD
81%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.