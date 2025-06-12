SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BREAK150
Valentin Woite

BREAK150

Valentin Woite
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
122 (79.73%)
Perte trades:
31 (20.26%)
Meilleure transaction:
137.23 EUR
Pire transaction:
-65.88 EUR
Bénéfice brut:
988.67 EUR (20 921 pips)
Perte brute:
-397.63 EUR (21 419 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (17.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
202.60 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
17.94%
Charge de dépôt maximale:
43.70%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.97
Longs trades:
83 (54.25%)
Courts trades:
70 (45.75%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
3.86 EUR
Bénéfice moyen:
8.10 EUR
Perte moyenne:
-12.83 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.73 EUR)
Perte consécutive maximale:
-65.88 EUR (1)
Croissance mensuelle:
19.70%
Prévision annuelle:
239.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.92 EUR
Maximal:
65.88 EUR (52.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.30% (65.88 EUR)
Par fonds propres:
52.01% (64.68 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 64
USDCHF 23
USDJPY 17
GBPUSD 15
EURGBP 12
USDCAD 10
AUDUSD 7
NZDUSD 3
EURCHF 1
CADCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 671
USDCHF -6
USDJPY 6
GBPUSD 0
EURGBP 7
USDCAD 2
AUDUSD 0
NZDUSD -4
EURCHF -3
CADCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.5K
USDCHF -1.6K
USDJPY -146
GBPUSD -236
EURGBP 513
USDCAD 163
AUDUSD -63
NZDUSD -369
EURCHF -221
CADCHF -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +137.23 EUR
Pire transaction: -66 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +17.29 EUR
Perte consécutive maximale: -19.73 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 11
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ATCBrokers-Live 1
0.10 × 153
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 52
Alpari-Pro.ECN
0.19 × 21
VantageFXInternational-Live 2
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
FBS-Real-10
0.86 × 7
FBS-Real-6
0.88 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
BlackBullMarkets-Live
1.08 × 465
10 plus...
Aucun avis
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 06:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 09:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 00:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 22:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 14:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Share of trading days is too low
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.13 00:18
Share of trading days is too low
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.12 21:12
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
