Signaux / MetaTrader 5 / Maxagf Scalper Exness
Pedro Maniglia

Maxagf Scalper Exness

Pedro Maniglia
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
Exness-MT5Real11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
45 (77.58%)
Perte trades:
13 (22.41%)
Meilleure transaction:
24.90 USD
Pire transaction:
-74.60 USD
Bénéfice brut:
392.30 USD (4 141 pips)
Perte brute:
-317.60 USD (3 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (99.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99.00 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
24.77%
Charge de dépôt maximale:
112.38%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.93
Longs trades:
40 (68.97%)
Courts trades:
18 (31.03%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
1.29 USD
Bénéfice moyen:
8.72 USD
Perte moyenne:
-24.43 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-80.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.19%
Prévision annuelle:
244.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.50 USD
Maximal:
80.30 USD (22.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.71% (80.20 USD)
Par fonds propres:
87.49% (144.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 75
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 975
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.90 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +99.00 USD
Perte consécutive maximale: -80.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.86 × 77
Exness-MT5Real6
1.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 9
DerivBVI-Server
3.00 × 6
DerivVU-Server
3.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live4
4.00 × 3
DerivSVG-Server
4.48 × 23
DerivSVG-Server-02
6.00 × 10
Aucun avis
2025.08.19 07:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 22:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 13:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 01:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 07:58
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 04:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.