Gar Hoe Gary Au

Break9 Gold

Gar Hoe Gary Au
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 206%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
102 (73.38%)
Perte trades:
37 (26.62%)
Meilleure transaction:
245.33 HKD
Pire transaction:
-409.47 HKD
Bénéfice brut:
13 342.28 HKD (28 659 pips)
Perte brute:
-8 360.78 HKD (18 856 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (2 987.34 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 987.34 HKD (18)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
2.28%
Charge de dépôt maximale:
30.05%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
5.99
Longs trades:
74 (53.24%)
Courts trades:
65 (46.76%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
35.84 HKD
Bénéfice moyen:
130.81 HKD
Perte moyenne:
-225.97 HKD
Pertes consécutives maximales:
3 (-818.08 HKD)
Perte consécutive maximale:
-818.08 HKD (3)
Croissance mensuelle:
42.69%
Prévision annuelle:
517.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
831.00 HKD (14.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.61% (687.91 HKD)
Par fonds propres:
80.45% (2 833.51 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 642
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 9.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +245.33 HKD
Pire transaction: -409 HKD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 987.34 HKD
Perte consécutive maximale: -818.08 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 11:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 01:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 02:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 12:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 12:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 14:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 14:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.26 01:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 01:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 01:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 00:08
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.19 07:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.